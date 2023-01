Alexander Blockx wint finale van juniorentoernooi op Australian Open

Alexander Blockx (ITF 10) heeft zaterdag het juniorentoernooi gewonnen op de Australian Open.

In de finale haalde de 17-jarige Blockx, derde reekshoofd op het hardcourt in Melbourne, het met 6-1, 2-6 en 7-6 (11-9) van zijn Amerikaanse leeftijdsgenoot Learner Tien (ITF-27).

Blockx is de derde Belg die op een grandslamtoernooi de eindzege pakt bij de junioren jongens. Jacky Brichant in 1947 en Kimmer Coppejans in 2012 deden het Blockx voor, allebei op het gravel van Roland Garros.

Vrijdag greep Alexander Blockx naast de dubbeltitel in Melbourne. Aan de zijde van de Braziliaan Joao Fonseca ging hij in de eindstrijd met tweemaal 6-4 onderuit tegen zijn tegenstander in de enkelfinale Learner Tien en Cooper Williams, de zevende reekshoofden uit de VS.