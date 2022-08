Alison Van Uytvanck verslaat Venus Williams op US Open

Alison Van Uytvanck (WTA-43) heeft zich dinsdag voor de tweede ronde van het US Open geplaatst. Dat ging ten koste van voormalig nummer een van de wereld Venus Williams (WTA-1.504), de toernooiwinnares van 2000 en 2001.

De 28-jarige Vlaams-Brabantse versloeg de 42-jarige Amerikaanse in 1 uur en 46 minuten met 6-1 en 7-6 (7/5).

In de tweede ronde staat Van Uytvanck tegenover de 21-jarige Française Clara Burel (WTA-131). Die verraste met 6-4, 6-4 winst tegen de Kazachse Wimbledon-winnares Elena Rubakina (WTA-25). Van Uytvanck speelde één keer eerder tegen Burel, ook op een Grand Slam. Vorig jaar schakelde ze de Française op het Australian Open in de eerste ronde met 4-6, 6-3 en 6-4 uit.

Het is pas de tweede keer, op negen deelnames, dat Van Uytvanck de tweede ronde van het Amerikaanse Grand Slam bereikt. In 2019 betekende die tweede ronde ook het eindstation. Ook op het Australian Open schopte Van Uytvanck het nooit verder dan de tweede ronde. Op Roland-Garros was ze in 2015 kwartfinaliste, op Wimbledon in 2018 achtstefinaliste.