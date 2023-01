Australian Open: Elise Mertens in tweede ronde tegen Lauren Davis

Onze landgenote neemt het op tegen de 29-jarige Amerikaanse Davis, die vorige week nog toernooiwinnaar was in Hobart.

Elise Mertens (WTA-32) komt in de tweede ronde van het Australian Open tegenover Lauren Davis (WTA-57) te staan. Die 29-jarige Amerikaanse schakelde de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-55) in 2 uur en 24 minuten met 1-6, 7-5 en 6-1 uit.

De 27-jarige Mertens plaatste zich eerder al voor de tweede ronde door de Spaanse Garbiñe Muguruza (WTA-73), voormalig nummer een van de wereld, in 2 uur en 31 minuten met 3-6, 7-6 (7/3) en 6-1 te verslaan. Ook Davis en Kovinic begonnen dinsdag aan hun partij, maar die werd bij 4-1 in de derde set stopgezet wegens regen. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Mertens en Davis.

‘Het is duidelijk dat ze in vorm is’, verklaarde de 27-jarige Limburgse. ‘Ze brengt heel veel ballen terug. Sowieso moet ik me op mijn eigen sterke punten concentreren en voortbouwen op mijn prestatie van tegen Muguruza.’