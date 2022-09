Davis Cup Finals: Geerts verliest, Goffin wint

David Goffin (ATP 62) heeft zaterdag in het tweede duel van de overbodige derde en laatste ontmoeting van de Belgische mannen in de groepsfase van de Davis Cup Finals zijn partij tegen de Fransman Benjamin Bonzi (ATP 53) gewonnen. De 31-jarige Luikenaar versloeg Bonzi na een felbevochten partij van twee uur en 21 minuten tennis in drie sets (6-3, 5-7 en 6-3). De tussenstand tussen België en Frankrijk is zo 1-1.

Vrijdag klopte Goffin in de confrontatie met Duitsland ook al Oscar Otte (ATP 52) in drie sets (3-6, 7-6 (9/7) en 6-3). De Belgische nummer één zit zo intussen aan 28 Davis Cup-zeges in 32 duels.

Eerder op de dag in Hamburg verloor Michael Geerts (ATP 268) het openingsduel van de confrontatie met Frankrijk in twee sets (6-3 en 6-3) van veteraan Richard Gasquet (ATP 79).

Het afsluitende dubbel wordt later op de dag opnieuw gespeeld door Sander Gillé (ATP dubbel 78) en Joran Vliegen (ATP dubbel 90). Zij treffen Nicolas Mahut (ATP dubbel 27) en Arthur Rinderknech (ATP dubbel 144).

Dinsdag verloren de Belgen hun eerste groepsduel met droge 3-0 cijfers van Australië. Vrijdag was thuisland Duitsland met 2-1 te sterk. De Belgen konden zich zo niet meer plaatsen voor de top 2 in hun groep. Ook Frankrijk was vooraf al uitgeschakeld. Australië en Duitsland spelen zondag om de groepswinst.

Aan de eindfase van de Davis Cup namen zestien teams deel. De eerste twee van elke poule strijden van 22 tot 27 november in Malaga om de eindzege.