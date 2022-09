Iga Swiatek wint ook US Open

Nummer één van de wereld Iga Swiatek heeft de eindzege op de US Open binnengehaald. De 21-jarige Poolse had 1 uur en 50 minuten nodig voor een zege in de finale in twee sets (6-2 en 7-6 (7-5)) tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA 5).

Met haar zege op Flushing Meadows geeft Swiatek een vervolg aan haar fantastische seizoen. Ze boekte haar 57e zege van het seizoen, tegenover slechts zeven nederlagen. Ze won eerder dit jaar met Roland Garros al een grandslamtoernooi. Verder was ze ook de beste in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart en Rome.

Swiatek is een echte specialiste in finales. Tot nu won ze negen van de tien WTA-finales die ze speelde. Alleen in haar allereerste finale, in 2019 in Lugano, moest ze het onderspit delven. In 2020 won ze ook al Roland Garros.

Voor de 28-jarige Jabeur was het de tweede verloren grandslamfinale op een rij. Op Wimbledon beet ze in het zand tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ze werd er ook de eerste Afrikaanse ooit in een finale van een grandslamtoernooi. Jabeur was dit jaar al de beste in de toernooien van Madrid en Berlijn.