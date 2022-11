Nadal na Australisch visum voor Djokovic: ‘Beste wat kon gebeuren’

Rafael Nadal, winnaar van de laatste editie van de Australian Open, heeft donderdag enthousiast gereageerd op de bevestiging dat Novak Djokovic een visum krijgt om Australië binnen te mogen en dus de Australian Open kan afwerken. ‘Het best mogelijke nieuws’, aldus de Spanjaard.

“Tennis is op zijn best met ook de beste spelers op het terrein. Wat vorig jaar is gebeurd in Australië, heeft geen goed gedaan aan onze sport”, verklaarde Nadal in de marge van de ATP Finals in Turijn.

‘Het is nu gelukkig verleden tijd. Roger (Federer) speelt niet meer en ik heb vanwege blessures ook minder Grand Slams kunnen spelen. Vorig jaar nam Novak niet deel in Melbourne, maar dat is verleden tijd. En dat is alleen maar goed nieuws’, verklaarde de Spanjaard, die vorig jaar in Melbourne zijn 21e Grand Slam won. Vervolgens won hij zijn 14e Roland Garros, waarmee hij een record van in totaal 22 grandslamzeges heeft behaald.

Djokovic, die niet gevaccineerd is tegen het coronavirus, mocht begin dit jaar zijn titel niet verdedigen op de Australian Open na een lange vaccinatiesaga. Aan de vooravond van het toernooi werd zijn visum ingetrokken, waardoor hij het land werd uitgezet. Als gevolg daarvan was de Serviër drie jaar niet meer welkom in Australië. Maar dat visumverbod is nu van de baan. In Australië is intussen de vaccinatieverplichting namelijk afgeschaft en de centrumlinkse regering van premier Anthony Albanese kan het inreisverbod ongedaan maken.