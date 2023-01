Oekraïne vraagt Australian Open om accreditatie vader Djokovic in te trekken na filmpje met pro-Russische vlaggen

De Oekraïense ambassadeur in Canberra heeft de organisatie van de Australian Open vrijdag opgeroepen om de accreditatie van de vader van tennisster Novak Djokovic in te trekken. De vader van de Serviër zou namelijk zijn opgedoken in een video waarin verschillende supporters te zien zijn die zwaaien met pro-Russische vlaggen en symbolen.

‘Zijn accreditatie moet worden ingetrokken. Het is aan Novak en zijn team om de leiding te nemen en dit op te lossen’, aldus de Oekraïense ambassadeur Vasyl Myrosjnytsjenko aan het Franse persagentschap AFP.

Vader Djokovic reageerde ondertussen al op de Oekraïense druk en besloot niet te gaan kijken naar de halve finale van zijn zoon vrijdagochtend (Belgische tijd). ‘Ik was buiten met fans van Novak, zoals ik deed na alle matchen van mijn zoon, om zijn overwinningen te vieren en op de foto te gaan met hen. Ik was niet van plan me in die onrust te laten meeslepen’, zegt vader Djokovic over het incident. ‘Ik ben daar alleen om mijn zoon te steunen. Het was niet mijn bedoeling de krantenkoppen te halen noch om onrust te zaaien.’

Opdat er voor mijn zoon noch voor zijn tegenstander onrust zou zijn in de halve finale, heb ik ervoor gekozen de match thuis te bekijken’, schrijft vader Djokovic. ‘Ik hoop dat het een grote match wordt en ik zal mijn zoon aanmoedigen, zoals steeds’, besluit hij.

Op een video die donderdag verspreid werd door een Australisch en pro-Russisch YouTube-kanaal is Srdjan Djokovic te zien in het gezelschap van een man die een Russische vlag bij had, met daarop het gezicht van de Russische president Vladimir Poetin.

Oekraïne dreigt met boycot Olympische Spelen als Russen mogen deelnemen

Oekraïne liet zich verder ook nog uit over de mogelijke deelname van Russische atleten aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het wil het sportevent boycotten indien atleten uit Rusland of Wit-Rusland groen licht krijgen om deel te nemen. Dat heeft de Oekraïense minister van Sport Vadym Goetzeit laten weten aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

‘Met vertegenwoordigers uit terroristische landen kan je geen overeenkomst sluiten’, benadrukte Goetzeit. Hij voegde eraan toe dat zijn land sancties tegen Rusland en Wit-Rusland zal blijven eisen zolang de oorlog in Oekraïne aan de gang is. Atleten uit die landen zouden volgens hem in geen enkele competitie mogen starten, ook niet onder neutrale vlag. ‘Ik hoop dat alle federaties, atleten en de hele wereld goed hebben opgelet en dat we ons niet moeten wenden tot deze extreme maatregelen’, waarschuwde Gutzeit, verwijzend naar een olympische boycot.

De verklaring komt er nadat het IOC onlangs besliste te willen onderzoeken op welke manier Russen en Wit-Russen kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Voorwaarden zouden onder meer zijn het respecteren van het olympisch charter en een verbod op de vlag, het volkslied, de kleuren en andere kenmerken van Rusland en Wit-Rusland op sportevenementen.

IOC-voorzitter Thomas Bach herhaalde recent dat sport niet gepolitiseerd mag worden en dat Russische atleten niet gestraft mogen worden voor de oorlog die hun land voert. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky benadrukte deze week dan weer tegen deelname van Russische atleten in Parijs te zijn.