Ongevaccineerde Novak Djokovic moet US Open laten schieten

Het is nu helemaal officieel: Novak Djokovic (ATP 6) zal dit jaar niet deelnemen aan de US Open. Donderdag is zijn naam van de lijst met deelnemende spelers verdwenen op de website van het grandslamtoernooi. ‘Helaas kan ik niet afreizen naar New York voor de US Open’, tweette de ex-nummer 1.

De afwezigheid van de Serviër komt niet helemaal als een verrassing, aangezien de VS een bewijs van vaccinatie tegen het coronavirus eist bij binnenkomst van het land. De 21-voudige grandslamwinnaar weigert zich echter te laten vaccineren. Daardoor kon hij ook al geen voorbereidingstoernooien spelen op het Amerikaanse hardcourt. Zijn laatste wedstrijd dateert van 10 juli, toen hij op het gras van Wimbledon de finale won van Nick Kyrgios.

Djokovic hoopte in de VS alsnog aan de bak te kunnen en bereidde zich naar eigen zeggen voor “alsof hij toestemming had om te spelen”. De toernooiorganisatie had Djokovic, die de US Open al drie keer won, ook graag willen zien starten, maar benadrukte al dat ze de Amerikaanse toelatingsvoorwaarden zou respecteren.

De US Open wordt daarmee al het tweede grandslamtoernooi dat Djokovic dit jaar moet missen. Begin dit jaar reisde hij af naar de Australian Open, maar daar moest hij alsnog het land verlaten voordat hij een bal geslagen had.

‘Helaas zal ik dit jaar niet kunnen reizen naar New York voor de US Open’, aldus Djokovic op Twitter, die zijn fans bedankt voor de steun. ‘Veel succes aan al mijn medespelers. Ik probeer in vorm te blijven en blijf positief en wacht op een kans om opnieuw in competitie te treden.’