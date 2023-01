Sabalenka pakt op Australian Open haar eerste grandslamtitel

Aryna Sabalenka (WTA 5) heeft zaterdag de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, op haar naam geschreven. De Wit-Russin versloeg in de finale op het hardcourt in Melbourne de Kazachse Elena Rybakina (WTA 25) in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 29 minuten. Het is voor Sabalenka de eerste grandslamtitel.

Sabalenka had de statistieken voor aanvang mee – ze won de drie voorgaande ontmoetingen – maar ze verloor haar tweede opslag en kon die misser niet meer rechtzetten in de eerste set. In de tweede set draaide de Wit-Russin, die de tweede opslag van Rybakina afsnoepte, de rollen om. In de beslissende derde set ging Rybakina bij 3-3 in de fout. Sabalenka zelf gaf geen krimp en klaarde de klus bij het vierde matchpunt.

Sabalenka versloeg donderdag de Poolse Magda Linette (WTA 45) in de halve finale in twee sets (7-6 (7/1) en 6-2). De 24-jarige Wit-Russin plaatste zich zo, na drie verloren halve finales (Wimbledon 2021 en de US Open 2021 en 2022), voor het eerst voor de eindstrijd op een Grand Slam. Ze rekende in de derde ronde in Melbourne met haar voormalige dubbelpartner Elise Mertens af.

De 23-jarige Rybakina, vorig jaar winnares van Wimbledon, haalde in de halve finales in twee sets (7-6 (7/4) en 6-3) van de Wit-Russin Victoria Azarenka (WTA 24). De in Moskou geboren Rybakina speelde een hele Australian Open op hoog niveau. Ze verloor op weg naar de finale slechts een set en schakelde in de achtste finales de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uit. Rybakina werkte haar vierde Australian Open op de hoofdtabel af. Haar beste resultaat voordien was een plaats in de derde ronde bij haar debuut op het hoofdtoernooi in 2020.

Sabalenka volgt op de erelijst de Australische Ashleigh Barty op, die na deze triomf een punt achter haar loopbaan zette