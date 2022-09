Sterke Djokovic verplettert Tiafoe en gidst Team Europe andermaal naar bonus

Een sterke Novak Djokovic (ATP 7) heeft zaterdagavond op de Laver Cup in Londen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 19) verpletterd met 6-1 en 6-3. In de eerste set leverde ‘Nole’ zelfs geen enkel punt in op zijn eigen opslag.

De Servische voormalige nummer 1 van de wereld gidste Team Europe zo andermaal naar een bonus tegen Team World. Bij het ingaan van de laatste wedstrijddag op zondag is de stand 6-4.

Eerder op zaterdag schonk de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 15) na een felbevochten confrontatie met de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 13) Team Europe eerst een 4-2 voorsprong: 7-6 (13/11), 4-6 en 10/7. De Amerikaan Taylor Fritz (ATP 12) bracht later op de dag Team World weer langszij. Hij trok aan het langste eind tegen de Brit Cameron Norrie (ATP 8) met 6-1, 4-6 en 10/8.

In de nacht van vrijdag op zaterdag stond het toernooi in het teken van het afscheid van de Zwitserse tennislegende Roger Federer. Hij zwaaide op 41-jarige leeftijd aan de zijde van de Spanjaard Rafael Nadal af in een dubbelontmoeting tegen de Amerikanen Tiafoe en Jack Sock. Laatstgenoemden haalden het met 4-6, 7-6 (7/2) en 11/9 en zorgden op die manier voor een 2-2 tussenstand.