De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 3) is in de nacht van maandag op dinsdag in de achtste finales op de US Open uitgeschakeld door de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 26).

. Na 3 uur en 34 minuten werd het 6-4, 4-6, 6-4 en 6-3.

In de kwartfinales neemt de 24-jarige Tiafoe het op tegen de Rus Andrej Roebljov (ATP 11). Roebljov schakelde de Brit Norrie uit.