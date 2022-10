Zizou Bergs over gokken in het tennis: ‘Zelfs doodsbedreigingen zijn dagelijkse kost’

Zizou Bergs bouwt gestaag aan zijn opmars in de tenniswereld. Knack kon de huidige Belgische nummer 2 spreken over onder meer omkoping in het tennismilieu.

Een vreselijke plaag in het tennis zijn gefrustreerde gokkers die spelers belagen.

Bergs: Jammer genoeg is dat doodnormaal geworden in mijn sport. Mensen gokken op mijn matchen, en als ze niet tevreden zijn met het resultaat, moet ik het ontgelden op mijn sociale media. Haatmails en zelfs doodsbedreigingen zijn dagelijkse kost. Gelukkig blijft het venijn online. Het is niet dat dolle gokkers mij in het echte leven komen lastigvallen. Ik kan het van mij afzetten. Een tennisser die zich erdoor laat raken, heeft een enorm probleem.

Al vier keer kreeg ik een aanbod om een match te verkopen. Eerst vond ik het intimiderend, vandaag vind ik het vooral vervelend. Je moet aangifte doen bij de politie en bij de Internationale Tennisfederatie. Wie benaderd wordt en dat niet meldt, kan geschorst worden. Eén onnozel berichtje op Facebook en ik ben weer vertrokken voor die hele procedure, tot verhoren toe.

Heb je ooit een match gespeeld waarbij je vermoedde dat je tegenstander omgekocht was?

Bergs: Eén keer, op een toernooi in Tunesië. Tennis is een sport waarin het snel kan keren. Soms krijgen tegenstanders het mentaal zo moeilijk dat alles misgaat. Een vreemd scoreverloop hoeft niet verdacht te zijn, het was eerder de intensiteit van het spel waar ik vragen bij had. Het stond 4-4 in de eerste set. Als het zo spannend is, steekt iedere tennisser een tandje bij. Mijn tegenstander liet juist begaan. Hij begon rare fouten te maken en leek dat ook niet erg te vinden. Ik kreeg de set in mijn schoot geworpen. En de volgende set herhaalde dat scenario zich. Heel eigenaardig. Ik heb de autoriteiten op de hoogte gebracht, maar of er een onderzoek is gekomen, weet ik niet. Die speler is intussen gestopt. Misschien wilde hij aan het einde van zijn loopbaan nog eens cashen?

