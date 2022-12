Veel Brazilianen, een wonderkind en natuurlijk Mbappé: dit is het WK-elftal tot dusver

We gaven u de keuze: wie hoort in het WK-elftal na de groepsfase en de 1/8 finales? Dit is het resultaat.

Doelman: Wojciech Szczęsny (Polen)

Polen ligt dan wel uit het toernooi na de nederlaag tegen Frankrijk in de 1/8 finales, maar dat komt zeker niet door zijn doelman. Szczęsny redde zijn team vaak uit penibele situaties. Zijn WK zal vooral herinnerd worden door de twee gestopte penalty’s.

Rechtsachter: Denzel Dumfries (Nederland)

Na de motor even wat op gang te moeten krijgen in de groepsfase, was Denzel Dumfries volledig zichzelf in de tweede ronde tegen de VS. Twee assists en een goal in één wedstrijd, geen enkele Nederlander deed al beter in een knock-outwedstrijd van een groot toernooi.

Centrale verdediger: Thiago Silva (Brazilië)

Hoewel Brazilië amper wat te verdedigen heeft op dit WK, mede dankzij de toch wat zwakke tegenstanders, is Thiago Silva meer dan ooit dé leider van de defensie. Kan die ook standhouden verderop in het toernooi?

Centrale verdediger: Josko Gvardiol (Kroatië)

Zoek je nog naar een revelatie op dit WK, kijk dan maar eens naar de verdediging van Kroatië Josko Gvardiol toonde zijn enorme talent onder meer tegen de Rode Duivels. Een toptransfer zit er snel aan te komen.

Gvardiol liet Lukaku geen schijn van kans. © GETTY

Linksachter: Théo Hernandez (Frankrijk)

Linksachter? Noem hem misschien eerder een linkervleugelspeler, want hoe aanvallend is de man van AC Milan bij Frankrijk. Krijgen Les Bleus nog problemen achterin omdat hun duracellkonijn voorin te vinden is?

Verdedigende middenvelder: Casemiro (Brazilië)

Real Madrid verkoopt zijn spelers doorgaans als het beste achter de rug is, maar dat is toch niet helemaal waar voor Casemiro. De alleskunner van Brazilië toonde zich ook op dit WK al beslissend achterin én voorin met onder meer de enige goal in de winst tegen Zwitserland.

Centrale middenvelder: Jude Bellingham (Engeland)

Nog een jonge gozer in ons elftal. Jude Bellingham stond al lang voor dit WK op de lijstjes van alle topclubs en toonde in Qatar al meermaals waarom. Hij is op zijn 19e namelijk al dé spilfiguur van Engeland.

Bellingham heeft de topclubs voor het uitkiezen. © GETTY

Aanvallende middenvelder: Bruno Fernandes (Portugal)

Bij Man. United mag het dan misschien niet vlotten, op het WK is Bruno Fernandes weer helemaal zichzelf. Met twee goals en drie assists in drie wedstrijden doet bijna niemand beter dan de Portugese tovenaar.

Linkeraanvaller: Lionel Messi (Argentinië)

Op zijn laatste WK wil hij echt nog eens knallen en eindelijk die wereldtitel binnenhalen. Argentinië is daardoor weer wat veranderd in Messi FC. Zonder een goede dag van de PSG-ster is de Zuid-Amerikaanse kampioen toch een heel stuk minder waard.

Rechteraanvaller: Kylian Mbappé (Frankrijk)

In de zoektocht naar dé speler van dit WK tot dusver kom je automatisch uit op Kylian Mbappé. De ster van de Fransen heeft op in Qatar maar één doel: opnieuw wereldkampioen worden, maar deze keer met zijn naam in het groot op de beker. Dat lukt voorlopig aardig met 5 goals en 2 assists in 4 wedstrijden.

Mbappé heeft maar één missie: de kritiek laten verstommen met zíjn wereldtitel. © GETTY

Spits: Richarlison (Brazilië)

Brazilië heeft eindelijk nog eens een echte wereldspits in zijn gelederen. De Duif toonde in Qatar al meerdere keren waarom hij de onbetwiste nummer 9 is van de Goddelijke Kanaries. Het volstaat om zijn wereldgoal tegen Servië te bekijken.