Verstappen is alweer een record rijker na veertiende GP-zege dit seizoen in Mexico

De Nederlandse tweevoudige wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull Racing) heeft zondag de Grote Prijs Formule 1 van Mexico, dat is de twintigste WK-manche van het seizoen, op zijn naam geschreven.

Verstappen was op de Autodromo Hermanos Rodriguez in de buurt van de hoofdstad Mexico-Stad van op de poleposition, de negentiende in zijn carrière, vertrokken en domineerde de ganse race in Mexico. Hij haalde het met een voorsprong van net iets meer dan vijftien seconden op de Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes), de derde plaats ging naar zijn ploegmakker en thuisrijder Sergio ‘Checo’ Perez. Mercedes-rijder George Russell sloot af op stek vier, voor de eerste Ferrari van de Spanjaard Carlos Sainz Jr. Voor Verstappen was het reeds de veertiende zege dit seizoen, waarmee hij nu alleen recordhouder is.

Vorige week boekte hij in de VS zijn dertiende seizoenszege en daarmee kwam hij toen op gelijke hoogte van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Van een tweede opeenvolgende wereldtitel is de Nederlander al zeker sinds de GP van Japan. In Mexico was het reeds zijn vierde zege, na 2017, 2018 en 2021. In 2020 werd de GP niet verreden vanwege de coronapandemie, in 2019 was Hamilton de beste in Mexico-Stad. Dit seizoen moeten er nog twee races gereden worden. Op 13 november wordt de Grote Prijs van Brazilië gereden op het Circuit van Interlagos, een week later wordt het seizoen traditioneel afgesloten in Abu Dhabi.