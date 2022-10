Lotto Volley League: vernieuwd format moet competitie meer glans geven

Zaterdagavond gaat het nieuwe seizoen van de EuroMillions Volley League van start, vijf maanden nadat Roeselare zijn dertiende titel veroverde. Een vernieuwd format moet de hoogste afdeling in het Belgische mannenvolley aantrekkelijker en spannender maken.

De competitie, waaraan vorig seizoen acht teams deelnamen, wordt na de promotie van Guibertin uitgebreid tot negen. ‘We hoopten het kampioenschap met tien teams te kunnen starten, maar helaas hebben we geen akkoord bereikt met de federatie om Antwerpen te laten promoveren’, verklaarde Luc Haegemans, voorzitter van de Belgian Volley League, maandag op een persconferentie.

De negen teams bekampen elkaar in heen- en terugwedstrijden om een stek in de top 6, die goed is voor een ticket voor de play-offs. Afhankelijk van de stand aan het einde van de klassieke competitiefase worden 5, 4, 3, 2, 1 of 0 punten toegekend. De beste twee ploegen in de play-offs stoten vervolgens door naar de kampioenschapsfinale, waar een ‘best of five’ om de titel beslist. De laatste drie teams uit de klassieke fase ontmoeten elkaar in de play-downs.

De top vier in de play-offs plaatst zich voor de verschillende Europese competities. Het vijfde ticket gaat naar de winnaar van de Beker van België, tenzij de laureaat in de top vier staat. In dat geval spelen de vijfde en zesde van de play-offs en de eerste en tweede van de play-downs tegen elkaar. De twee winnaars treffen elkaar nadien in een finale om het laatste ticket. ‘We wilden meer spektakel en vooral belangstelling toevoegen aan de verschillende fases van de competitie’, aldus Haegemans.

Zaterdag ontvangt Leuven op de eerste speeldag Achel en gaat Gent op bezoek bij Maaseik. Menen reist af naar Aalst. Zondag opent promovendus Guibertin zijn seizoen tegen de uittredende kampioen uit Roeselare. Vermits de EuroMillions Volley League uit negen teams bestaat zal iedere speeldag telkens een ploeg vrij zijn. De eerste speeldag is dit Borgworm.

Nieuwe naam

De competitie, tot dusver EuroMillions Volley League, wordt voor de nieuwe jaargang ook nog omgedoopt tot Lotto Volley League. Dat heeft de Nationale Loterij maandag gemeld.

De Nationale Loterij is als partner van Volley Belgium sinds 2011 actief verbonden aan de nationale volleycompetitie, eerst als branding van de wisselbordjes. In 2015 verbond de Loterij haar naam aan de Belgische Supercup en sinds het seizoen 2016/17 is de Nationale Loterij ook de naampartner van de hoogste klasse in het volleybal.

Vorig seizoen verwees de naam van de competitie nog naar EuroMillions, het bekende Europese trekkingsspel, maar vanaf zaterdag en het begin van de nieuwe jaargang doet Lotto Volley League als competitienaam dus zijn intrede. Dit nog tot minstens het einde van het seizoen 2023/24.

Elk weekend op tv

Met de nieuwe naam kwam er ook een andere nieuwigheid. Ieder weekend zal er namelijk een wedstrijd van de Lotto Volley League live te volgen zijn op televisie, via Proximus en Telenet.

Ervaren commentatoren en volleyspecialisten nemen plaats achter de microfoon. ‘In de finale van de play-offs zullen de verschillende wedstrijden allemaal live worden uitgezonden’, legt Marie De Clerck, CEO van de Belgian Volley League, uit.

De hoogste volleycompetitie bij de mannen zet volop in op verdere digitalisering. Zo zullen alle wedstrijden live worden uitgezonden op de website van de Lotto League. ‘In de verschillende zalen zijn nieuwe camera’s geïnstalleerd om een hoge opnamekwaliteit te garanderen. Clubs kunnen kiezen of ze al dan niet commentatoren toevoegen.’

De streaming moet voor extra zichtbaarheid zorgen, maar kan ook van pas komen voor de clubs zelf. ‘Het zal mogelijk zijn om bepaalde fases van het spel te selecteren en samenvattingen of clips te maken die op sociale netwerken kunnen worden gebruikt’, klinkt het.

Luc Haegemans, voorzitter van de Belgian Volley League, is tevreden met de digitale vooruitgang. ‘Tegen 2030 willen we de gemeenschap die onze sport volgt op de sociale netwerken verdubbelen. Daardoor zullen we moeten nadenken over de content die we aanbieden’, aldus Haegemans.