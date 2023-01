Nationale volleybalvrouwen: bondsparket oordeelt dat bondscoach Vande Broek ‘grensoverschrijdend gedrag’ stelde 

Het Bondsparket van Volley Vlaanderen heeft woensdag uitspraak gedaan in de zaak rond Gert Vande Broek, de bondscoach van de nationale volleybalvrouwen. Volgens het Bondsparket is er ‘wel degelijk sprake van feiten die als grensoverschrijdend gekwalificeerd dienen te worden’. De Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen neemt nota van het oordeel.

Vande Broek kwam in december 2021 in opspraak toen verschillende (oud-)speelsters hem beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag.

Het Bondsparket van Volley Vlaanderen zal de zaak nu aanhangig maken bij de bevoegde kamer van de Tuchtraad. Die zal zich beraden over een eventuele disciplinaire sanctie. De Raad van Bestuur neemt nota van de zaak, maar geeft in een persbericht aan ‘zich verder van alle commentaar te onthouden totdat de Tuchtraad een oordeel zal geveld hebben’.

Ook Gert Vande Broek nam kennis van het rapport van het Bondsparket van Volley Vlaanderen. ‘Inhoudelijk gaan we nog niet reageren en dienen we eerst inzage te krijgen van het volledige dossier’, zo klonk het.

De 56-jarige Vande Broek is al bijna zeventien jaar de bondscoach van de Yellow Tigers. Eind 2021 beschuldigden meerdere ex-internationals de trainer van psychisch grensoverschrijdend gedrag in de VRT-documentaire ‘De prijs van de winnaar’. Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) duidde vervolgens topmagistraat Bart Meganck aan voor een onderzoek, maar dat werd snel ingetrokken omdat het Bondsparket van Volley Vlaanderen zelf een onafhankelijk onderzoek startte. Na meer dan een jaar is er nu een uitspraak.