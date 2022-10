WK volleybal: Yellow Tigers grijpen naast kwartfinales na 3-0-nederlaag tegen China

De Belgische volleyvrouwen (FIVB 12) hebben zich zondag in het Nederlandse Rotterdam niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het WK vrouwenvolley.

In de Ahoy gingen ze in hun laatste groepswedstrijd met 3-0 (25-18, 25-18 en 27-25) onderuit tegen topland China (FIVB 5). De Belgen hadden een 3-0 of 3-1 zege nodig om zich nog bij de laatste acht te scharen op het toernooi.

Zaterdag verloren ze hun derde en tevens voorlaatste groepswedstrijd in de tweede poulefase op het WK met 3-1 van olympisch vicekampioen Brazilië (FIVB 2), waardoor het duidelijk werd dat kwalificatie bijzonder lastig zou worden. Voordien verloren ze in de tweede groepsfase van Japan (3-1) en wonnen ze van Argentinië (3-0). In de eerste groepsfase hadden ze vier keer gewonnen. Ze versloegen Puerto Rico (3-0), Nederland (3-1) en Kameroen (3-0). Enkel Italië was te sterk met 3-1.

In de groep van de Belgen verzekerden Italië, Japan, Brazilië en China zich van een stek in de kwartfinales, de resultaten van de slotwedstrijden Japan-Nederland en Puerto Rico-Argentinië hebben daar geen invloed meer op. In de andere groep zijn titelverdediger Servië, olympisch kampioen Verenigde Staten, Turkije en Polen de kwartfinalisten.