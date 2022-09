De Yellow Tigers van bondscoach Gert Vande Broek beginnen zaterdag met een uitgesproken ambitie aan het WK volleybal.

Van vrijdag 23 september tot en met 15 oktober vindt in Nederland en Polen het WK volleybal voor vrouwen plaats. Voor de vierde keer in de geschiedenis zijn ook de Belgische dames van de partij. ‘Hier hebben we na het missen van het vorige WK vijf jaar lang naar toegewerkt’, vertelt Gert Vande Broek, bondscoach van de Yellow Tigers. ‘We zijn ondertussen opgeklommen naar de twaalfde plaats op de wereldranglijst, onze beste ranking ooit. Hadden we dat in 2017 beweerd, dan zouden ze ons gek verklaard hebben, maar op dit WK willen we aantonen dat we daar niet voor niets staan.

‘Het is dan ook onze doelstelling om rond die twaalfde plaats te eindigen’, gaat Vande Broek verder. ‘Dat is een scherpe maar ook realistische doelstelling. Natuurlijk dromen we ergens van nog meer – we hebben de voorbije jaren wel eens gewonnen van absolute toplanden als Japan en Nederland – maar eerst gaat de focus volledig naar onze openingswedstrijd.’

Die is immers meteen cruciaal voor de Yellow Tigers, want met Puerto Rico (nummer 18 op de FIVB-ranking) nemen ze het op tegen de ploeg die hen in principe het dichtst benadert in poule A. Daarna volgen wedstrijden tegen Kenia (FIVB 30), Italië (FIVB 3), Nederland (FIVB 30) en Kameroen (FIVB 25). De top vier van elke poule plaatst zich voor de tweede ronde, waarin twee poules van acht teams andermaal via een roundrobinsysteem de kwartfinalisten bepalen.

Maar dus zaterdag eerst Puerto Rico, ‘Een fiftyfiftymatch tegen een stevige en ervaren ploeg’, weet Vande Broek. ‘We gaan ervoor proberen te zorgen dat ze hun aanvallende mogelijkheden over minder mensen verdelen om zo meer kans te maken in blokverdediging. Onze opslagdruk wordt dus uitermate belangrijk om een aantal aanvallende opties uit te schakelen.’

Speerpunt Herbots

Met Britt Herbots, die ondanks haar nog jonge leeftijd – ze wordt zaterdag 23 – al meer dan honderd interlands speelde, beschikt België over een topafwerker van formaat, ‘Zij is ontegensprekelijk ons aanvallende speerpunt’, beaamt Vande Broek, ‘maar ze kan het niet alleen. Alle speelsters hebben een belangrijke functie – en ze vervullen die ook uitstekend – om ruimte te creëren zodat Britt haar rol optimaal kan waarmaken. Onze sterkte ligt verder in onze flexibiliteit. We switchen heel goed tussen verschillende spelsystemen en op die manier confronteren we onze tegenstanders constant met nieuwe problemen.’

Bondscoach Gert Vande Broek: ‘Onze doelstelling is een twaalfde plek’ © Belga Image

Een team dat wellicht niet zwaar in de problemen zal komen tegen de Yellow Tigers is Italië, niet alleen voor Vande Broek de absolute topfavoriet op de wereldtitel. ‘De Verenigde Staten maken ook aanspraak, maar onze tegenstrever in de derde wedstrijd komende dinsdag is de te kloppen ploeg. Italië is hét gidsland in volleybal (de mannen werden eerder deze maand al wereldkampioen nadat ze in de finale gastland Polen versloegen, nvdr). Ze hebben de sterkste competitie ter wereld en ook een ongelooflijk opleidingssysteem. Ze ontgoochelden een beetje op de Olympische Spelen, maar ze zijn Europees kampioen en wonnen de Nations League, toch de hoogmis van het internationale volleybal.’

Na tien jaar degradeerde België afgelopen zomer uit die hoogmis. ‘Uiteraard vinden we het spijtig dat we daaruit wegvallen, maar de belasting was zwaar voor de speelsters. In die zin is het geen drama om nu weer even in de breedte te kunnen werken. Dit hoeft zeker niet het einde te betekenen.’

Is voor Vande Broek het einde als bondscoach, een functie die hij al bekleedt sinds 2008, wel nabij? ‘De focus ligt nu op het WK. Over wat daarna komt, zullen we dan wel nadenken.’ Over het onderzoek dat er naar hem loopt wegens vermeend emotioneel misbruik is hij al even bondig. ‘Het is lopende met de bijhorende zwijgplicht.’ Laten we ons dan maar focussen op het sportieve, met zaterdag dus de eerste confrontatie tegen Puerto Rico.