Westerlo speelt gelijk tegen Seraing en laat 15 op 15 glippen

Westerlo heeft vrijdagavond in de opener van de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League 2-2 gelijkgespeeld tegen Seraing.

Westerlo laat zo een 15 op 15 glippen, maar schuift wel op naar de zesde plaats in de tussenstand van de Belgische eerste klasse met 19 punten. Seraing kampeert op de veertiende plaats met 11 punten. Beide teams doken de kleedkamers in met een 2-1 tussenstand. Antoine Bernier (12.) opende de score voor de bezoekers na een een-tweetje met Morgan Poaty. Laatstgenoemde kende in de 28e minuut pech toen hij een trap van Nicolas Madsen ongelukkig in eigen doel devieerde. Nene Dorgeles (33.) keerde nog voor rust de rollen volledig om in het voordeel van de Kemphanen nadat Nacer Chadli hem na een puike rush het straatje in stuurde.

In de tweede helft kwamen de Luikenaars evenwel snel langszij door toedoen van Marius (48.). Westerlo was nadien niet meer bij machte om een driepunter te forceren. Zowel zaterdag als zondag staan er nog vier wedstrijden geprogrammeerd in de Belgische hoogste voetbalafdeling. Zaterdag geven KV Kortrijk en hekkensluiter Zulte Waregem elkaar partij in een burenduel (16u), speelt Cercle Brugge gastheer voor Eupen terwijl Charleroi gelijktijdig naar Sint-Truiden trekt (18u15).

Verder wacht Racing Genk een lastige verplaatsing naar OH Leuven (20u45). Zondag vormt Sclessin het toneel voor de confrontatie tussen Standard en leider Antwerp (13u30), probeert AA Gent de punten thuis te houden tegen KV Mechelen (16u), is het uitkijken naar RSC Anderlecht tegen Club Brugge (18u30) en trekken KV Oostende en Union Sint-Gillis aan zee een streep onder de speeldag (21u).