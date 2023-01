WK darts: Smith pakt eerste titel na overwinning tegen Van Gerwen

De Engelsman Michael Smith heeft dinsdagavond voor de eerste keer in zijn carrière het PDC wereldkampioenschap darts gewonnen. In de finale in het Londense Alexandra Palace versloeg hij de Nederlander Michael van Gerwen met 7-4.

Van Gerwen nam de beste start en brak in de derde leg van de eerste set door de darts van Smith wat resulteerde in 3-1 setwinst. In set twee leken beide spelers naar een 9-darter af te stevenen. Van Gerwen miste dubbel twaalf, maar Smith prikte dubbel twaalf weg voor een 9-darter, wat hem 3-1 setwinst opleverde. Smith ging op zijn elan verder en won set drie met 3-1.

Van Gerwen, in zijn loopbaan goed voor 146 PDC-titels, pakte set vier met 3-0. Ook in set vijf liet Smith het enigszins afweten. Van Gerwen lukte een 10-darter en een 100 uitworp voor 3-2 setwinst. Smith, die onlangs met de Grand Slam zijn eerste majortoernooi op zijn palmares schreef, won set zes en kon in set zeven uit een vrijwel verloren positie met een 130 uitworp alsnog de set winnen. Van Gerwen moest toezien hoe Smith met 3-1 setwinst op twee sets van de overwinning kwam.

Smith bleef stevig scoren en won set negen met 3-0. Van Gerwen, die nu met de rug tegen de muur stond, kon nog met 3-2 setwinst zijn achterstand verkleinen tot twee sets. In set elf nam Van Gerwen de eerste twee legs voor zijn rekening, maar Smith sloeg terug en won de drie volgende legs voor de wereldtitel.

De 32-jarige Smith speelde zijn derde WK-finale. In 2019 (toen ook tegen Van Gerwen) en 2022 trok hij nog aan het kortste eind. Vorig jaar was Peter Wright te sterk. De Schot sneuvelde dit jaar in de derde ronde (1/16e finales) tegen Kim Huybrechts.

“Het is fantastisch,” verklaarde Smith. “Ik denk dat ik het verdien. Die tweede set was gewoon fenomenaal. We hadden beide een kans op een 9-darter. Mike miste nipt dubbel twaalf en ik lukte dan wel dubbel twaalf. Na mijn overwinning in de Grand Slam wist ik dat ik een kans maakte om het WK te winnen. En nu ben ik meteen de nieuwe nummer 1 van de wereld.”

Smith houdt aan zijn eindzege 500.000 pond (567.000 euro) over en is tevens de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst (de Order of Merit). De Engelsman begon het toernooi als nummer vier, een plaats onder Van Gerwen.

De 33-jarige Van Gerwen mikte in zijn zesde WK-finale op een vierde wereldtitel, na die uit 2014, 2017 en 2019. Hij was eerder verliezend finalist in 2013 en 2020. Maandag schakelde “Mighty Mike” in de halve finales Dimitri Van den Bergh uit met een droge 6-0.

“Ik was aanvankelijk goed aan het spelen'” verklaarde Van Gerwen. “Aan het einde van de wedstrijd liet ik het echter afweten. Michael is de verdiende winnaar.”

Van Gerwen houdt aan zijn tweede plaats 225.600 euro over. Halvefinalist Dimitri Van den Bergh moet het doen met 112.800 euro. Hij klimt naar de elfde plaats op de wereldranking.