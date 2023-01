WK darts: Van den Bergh verliest in halve finale kansloos van Van Gerwen

Dimitri Van den Bergh (PDC 15) is er maandagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het PDC WK darts (2,8 miljoen euro).

De 28-jarige Antwerpenaar verloor in de halve finale in het Londense Alexandra Palace kansloos met 6-0 van de 33-jarige Nederlander Michael van Gerwen (PDC 3).

“Dancing Dimi” stond als eerste Belg ooit in de halve eindstrijd van het WK, een toernooi dat zijn tegenstander Van Gerwen al drie keer won: in 2014, 2017 en 2019. Hij was echter niet opgewassen tegen een ontketende Van Gerwen, die de halve finale domineerde van start tot finish. Buiten enkele gemiste uitworpen van “The Dreammaker” was “Mighty Mike” van Gerwen (PDC-3), de drievoudige wereldkampioen, op alle vlakken van het dartsspel veel te sterk. Zo noteerde de 33-jarige uit Boxtel in de vijfde set twee 11-darters en een 13-darter wat zich vertaalde in een gemiddelde van 128.3 per drie darts.

Van Gerwen zette in zijn vijf gespeelde wedstrijden telkens een gemiddelde van meer dan honderd per drie darts. “Niemand kan mij momenteel verslaan,” liet Van Gerwen verstaan. “Ik speel momenteel het beste darts en ik heb het publiek ook achter mij.”

Dinsdagavond neemt Van Gerwen het in de finale (naar een best of 13 sets) op tegen de Engelsman Michael Smith (PDC 4). Die versloeg de Duitser Gabriel Clemens (PDC 25) met 6-2.

De winnaar volgt op de erelijst Peter Wright (PDC 2) op. De Schot sneuvelde als titelverdediger in de derde ronde (1/16e finales) tegen Kim Huybrechts (PDC 31). “The Hurricane” verloor vervolgens in een Belgisch onderonsje met 4-0 van Dimitri “The DreamMaker” Van den Bergh.

Van Gerwen en Smith stonden in 2019 al eens tegenover elkaar in de finale. De Nederlander won toen met 7-3. Smith was ook vorig jaar verliezend finalist. Wright haalde het met 7-5.