WK turnen: Nina Derwael leidt Belgische delegatie in Liverpool

België trekt met negen gymnasten naar het WK turnen in het Engelse Liverpool. Nina Derwael, olympisch kampioene aan de brug met ongelijke leggers, is het boegbeeld van de selectie die tussen 29 oktober en 6 november de Belgische kleuren verdedigt.

Derwael heeft op haar erelijst naast de olympische titel van Tokio onder meer ook twee wereldtitels aan de brug (2019 en 2018) en een bronzen WK-medaille (2017). De 22-jarige Truiense paste in augustus nog voor het EK in München en viert in Liverpool haar rentree in competitie na de Spelen. Naast Derwael komen ook Lisa Vaelen, Noémie Louon, Maellyse Brassart en Jutta Verkest in actie bij de vrouwen. Yléa Tollet is reserve. Bij de mannen bestaat de Belgische afvaardiging uit vier atleten: Luka Van den Keybus, Noah Kuavita, Takumi Onoshima en Maxime Gentges.