Jonge Duivels kennen dinsdag tegenstanders op EK in Georgië en Roemenië

Morgen weten de Belgische beloften tegen wie ze het volgend jaar zullen opnemen in de groepsfase van het EK voetbal. Dat wordt van 21 juni tot 8 juli 2023 gespeeld in Georgië en Roemenië.

Er gaan bij de loting om 18 uur in het Roemeense Boekarest zestien landen in de trommel. België is op basis van de U21-teamcoëfficiënt onderverdeeld in pot drie met Kroatië, Zwitserland en Tsjechië. De eerste pot bestaat uit Spanje, Portugal, titelverdediger Duitsland en Frankrijk. In pot twee zitten Nederland, Engeland, Italië en Roemenië. De laatste pot wordt gevormd door Oekraïne, Noorwegen, Israël en Georgië.

Er zullen vier poules worden samengesteld. De top twee uit elke groep stoot door naar de knock-outfase. Gastlanden Roemenië (A1) en Georgië (B1) kregen al een positie toegewezen. De Roemenen mogen in Boekarest de openingsmatch spelen, de finale vindt in het Georgische Batumi plaats.

De Jonge Duivels, met coach Jacky Mathijssen, plaatsten zich voor de eindronde door hun poule te winnen met 20 op 24 (zes zeges, twee draws) voor Denemarken (17 ptn). De Scandinaviërs verloren daarna in de play-offs van Kroatië. Op het vorige EK, in 2021 in Slovenië en Hongarije, waren de jonge Duivels er niet bij. Twee jaar eerder strandden ze in Italië met 0 op 9 in de groepsfase. Er zijn op het EK volgend jaar ook drie tickets voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te verdienen. Die gaan naar de drie hoogst geplaatste landen naast Frankrijk (dat al gekwalificeerd is als gastheer) en Engeland (dat niet kan deelnemen).