20 toppers in spe

Nu het Belgisch voetbal meer inzet op jongeren, zijn er velen die van een gouden toekomst dromen. Wij zetten alvast twintig talenten die op onze velden rondlopen in de kijker.

ENOCK AGYEI

Flankaanvaller

RSCA Futures

2005

Deze flankaanvaller is een van de opvallendste spelers van de RSCA Futures in de Challenger League sinds het begin van het seizoen. Met zijn linkervoet kan hij creatief zijn en voor dreiging zorgen. Dankzij zijn buitengewone flair kan hij het verschil maken zowel met een dribbel als een pass. Hij is ongetwijfeld een van de jongens opgeleid in Neerpede die de stap naar de Pro League zal zetten.

AMEEN AL-DAKHIL

Centrale verdediger

STVV

2002

Deze grote rechtsvoetige verdediger passeerde via Anderlecht maar werd grotendeels gevormd bij Standard. Hij werd gelanceerd door Mbaye Leye en vervolgens aan de kant gelaten door Luka Elsner. Om te kunnen spelen en vooruit te gaan, koos hij voor een plaatsje in de solide defensie van het STVV van Bernd Hollerbach, waar hij soms meer op links staat. Hij blinkt uit door zijn snelheid en het lezen van passinglijnen. Daarmee compenseert hij zijn nog wat frêle lichaam.

AMEEN AL-DAKHIL © BELGAIMAGE & GETTY

CIHAN CANAK

Offensieve middenvelder

Standard

2005

Het visitekaartje van deze Luikse aanvallende pocketmiddenvelder zijn spectaculaire voorzetten. Hij wist snel zijn reputatie als een van de grote beloften van Standard te bevestigen in eerste klasse. Hij kan op de flank spelen maar is op zijn best als hij kan combineren tussen de linies. Hij ziet het spel goed en heeft goeie voeten waarmee hij het verschil kan maken.

ZENO DEBAST

Centrale verdediger

RSC Anderlecht

2003

Hoewel hij nog niet zoveel matchen op het hoogste niveau had gespeeld, mocht hij met de Rode Duivels mee naar Qatar. Als verdediger moet hij nog sterker worden in het spel zonder bal, in de duels en qua positie van zijn lichaam. Maar in een ploeg die van achteren uit wil opbouwen is zijn balbehandeling een feest voor het oog, zowel met de korte als de lange bal.

JULIEN DURANVILLE

Flankaanvaller

RSC Anderlecht 2006

Zijn topsnelheid leverde hem een bijnaam op. De Bliksem maakt snel progressie, ondanks een blessure die hem afremde. Zijn demarrages doen denken aan die van Jérémy Doku. Hij kan een bal uit de lucht plukken en dribbelt met een snelheid die balcontrole onmogelijk lijkt te maken. Met zijn snelheid en diepgang moet hij heel weldra ravages aanrichten op het hoogste niveau.

BILAL EL KHANNOUSS

Aanvallende middenvelder

KRC Genk 2004

Hij was de sensatie van een geweldig seizoensbegin van de Genkies. De nieuwe Limburgse maestro heeft de flair van het soort spelers dat het tempo van een wedstrijd kan bepalen. De halvefinalist van het voorbije WK is beweeglijk en vaak aanspeelbaar tussen de linies. Hij voelt zich perfect in de georganiseerde chaos van Wouter Vrancken, met name door zijn vista die hem altijd brengt waar men hem nodig heeft.

MALICK FOFANA

Flankaanvaller

KAA Gent

2005

Bij Gent, dat moeite heeft om zijn jeugd te laten schitteren, is hij klaar om de vooroordelen weg te werken. Zijn eerste baltoetsen en zijn elastische heupen zijn een nachtmerrie voor de verdedigers, die hij quasi dansend in de wind zet. Er zit nog veel afval in zijn spel, maar zodra de ruwe diamant geslepen is, zal hij voluit schitteren in de Ghelamco Arena.

MIKA GODTS

Flankaanvaller

KRC Genk

2005

Ondanks een conflict over zijn toekomst met Racing Genk maakte hij zijn entree in het profvoetbal met zes goals in de Challenger Pro League. Hij maakt geregeld het verschil met zijn dribbels en zijn diepgang. Het is een flankspeler met snelle baltoetsen, ogen die altijd de zwakte in de vijandelijke defensie spotten en een vermogen om al op jonge leeftijd de juiste keuzes te maken.

MANDELA KEITA

Centrale middenvelder

OH leuven

2002

Zijn fysiek vermogen sprong al snel in het oog bij de topclubs. Niet alleen moederclub Leicester City maar ook de scouts van AC Milan toonden interesse voor deze middenvelder die in staat is om met zijn fluwelen kracht rond de hipste middencirkels van de elite te sluipen. Omdat zijn lezing van het spel nog gebreken vertoont, kon hij dit seizoen aan Den Dreef het centrum nog niet echt controleren. Maar hij heeft de toekomst voor zich.

NOAH MBAMBA

Centrale middenvelder

Club Brugge

2005

Op zijn zestiende werd hij al voor de leeuwen gegooid in de Champions League tegen de mannen van Pep Guardiola, maar op het nationale podium kon het juweeltje van de opleiding van blauw-zwart nog niet doorbreken. Zijn potentieel aan de bal is zonneklaar, met veel elegantie en het vermogen op de vijandelijke linies te doorbreken, maar zijn defensieve gebreken zijn nog te groot voor een speler die het scharnier voor de verdediging zou moeten worden. Daarvoor moet hij nog beter worden in het spel zonder bal.

KEN NKUBA

Flankaanvaller

Charleroi

2002

De flankspeler werd vroeg gebracht door Felice Mazzu, maar deemsterde weg wegens coaches die niet zo happig waren om jongeren te lanceren en door een zware blessure. Hij ontplofte toen Edward Still hem opnieuw op de flank zette naast een driemansverdediging. Hij werd beslissender dan ooit door zijn vermogen met de bal aan de voet in de diepte het verschil te maken. Hij is er ijzersterk in om voor de verdediging over zijn rechtstreekse opponent te gaan en dus blijft hij allicht niet lang meer in de Zwarte Land.

CIHAN CANAK © BELGAIMAGE & GETTY

LUCAS NOUBI

Centrale verdediger

SL16 FC

2005

De meest gegeerde verdediger uit de Luikse academie debuteerde vorig jaar al in eerste klasse. Hij maakt zich nu een reeks lager waar tegenover de robuuste aanvallers van de Challenger Pro League. Als patron van de verdediging, vaak geflankeerd door de even jonge en beloftevolle Noah Mawete, is hij sterk met de bal aan de voet, leest hij de passinglijnen heel goed en positioneert hij zich prima. Dat hij ook puur verdedigend nog sterker wordt, lijkt een kwestie van tijd.

LUCA OYEN

Flankaanvaller

KRC Genk

2003

Dit seizoen had het zijne moeten worden, maar door een blessure aan de kruisbanden kreeg zijn ploegmaat Bilal El Khannouss de gelegenheid om door te breken. Het is een spelmaker die op de flank staat omdat zijn lichaam nog niet klaar is om de schokken centraal op het veld op te vangen. Hij amuseert zich dus vooral tussen de linies, buiten het bereik van de verdedigers die hij kan uitschakelen met een kapbeweging of door een pass te versturen die enkel gespot kan worden door spelers die het spel echt aanvoelen.

TOM POITOUX

Doelman

SL16 FC

2005

Hij staat tussen de palen van SL16 FC, afwisselend met Matthieu Epolo die eveneens in 2005 geboren is en derde doelman van de profkern is. Hij onderscheidt zich door een uitmuntende lange pass en al veel présence in zijn doel. Zijn jeugdzonden kosten nog tegengoals en punten, maar de ervaring die hij al op jonge leeftijd opdoet in de tweede klasse zullen hem in de toekomst ongetwijfeld helpen om een heel goeie lijnkeeper te worden.

JORNE SPILEERS

Centrale verdediger

Club BrugGE

2005

Tegen KV Mechelen mocht hij het van Carl Hoefkens laten zien, maar nadien had hij het lastig tegen de snelle counters van Westerlo. De jonge verdediger spreidt al een verbazende maturiteit tentoon, waardoor hij erboven uitstak in de fel betwiste wedstrijden van de Youth League. Hij heeft al het karuur en de persoonlijkheid die nodig zijn, maar toch is zijn weg nog lang op een positie waar er veel concurrentie is en men zelden het vertrouwen geeft aan een jongere.

MARIO STROEYKENS

Aanvaller

RSC Anderlecht

2004

Sinds vorig seizoen mag hij geregeld invallen, zei het met meer goede wil dan effectief resultaat. Maar met zijn loopvermogen weet hij zich toch stilaan een plaats bij de elite te verwerven. Zijn beweeglijkheid en zijn persoonlijkheid trokken al de aandacht van Roberto Martínez, die hem van nabij volgde, maar zijn prestaties bij de profs hebben die verwachtingen nog niet ingelost. Hij moet nog beter keuzes leren maken om impact te hebben.

CHEMSDINE TALBI

Flankaanvaller

Club NXT

2005

Hij heeft de goesting van iemand die de wereld wil veroveren bij elke baltoets, maar het afval in zijn spel van iemand die daar nog lang niet klaar voor is. Terwijl zijn spitsbroeder Mathis Servais sterker en steviger is, is hij eerder een speler die de diepte zoekt en voortdurend het verschil wil maken, ook al weet hij niet altijd hoe. Van zodra zijn onzorgvuldigheden uitgewist worden door zijn ervaring, kan zijn motor echt aanslaan.

THIAGO PAULO DA SILVA

Flankverdediger

SL16 FC

2004

Als flankverdediger heeft de Braziliaanse Belg het voordeel dat hij als linksback kan spelen, een positie die in ons land allang een lacune vertoont. Hij bezit genoeg intensiteit voor die positie en voldoende techniek om onder pressing uit te komen. De animator van de linkerflank bij de Luikse U23 heeft het profiel van een speler die sneller dan verwacht zou kunnen doorbreken. Bij balverlies kan zijn positionering nog beter, maar zijn leergierigheid en zijn zin om het verschil te maken zijn opvallend.

MAARTEN VANDEVOORDT

Doelman

KRC Genk

2002

Piepjong was hij toen hij al in de Champions League aantrad, en dus waren er uiteraard al de – onrealistische – vergelijkingen met Thibaut Courtois. Het recentste product van de doelmannenschool van Genk heeft al wel een transfer naar RB Leipzig op zak. Net als veel andere volgers waren de Duitsers gecharmeerd door zijn makkelijk voetenspel, een noodzakelijk speldoorzicht om ver van zijn doel te spelen en een grote dominantie in zijn doelgebied die alleen nog maar kan groeien met de jaren.

ARTHUR VERMEEREN

Verdedigende middenvelder

Antwerp

2005

De jonge controlerende middenvelder kan als vaandeldrager fungeren van een Antwerpse jeugdopleiding die nog maar net en uit het niets komt kijken. Als zeventienjarige werd hij kort voor de winterstop door Mark van Bommel gelanceerd tegen Club Brugge, nadat hij eerder al mocht invallen tegen Oostende en Anderlecht. Natuurlijk leed hij fysiek tegen de spierbundels op het middenveld, maar hij viel ook op door zijn vista en het gemak waarmee hij de bal aanneemt.

Keuzecriteria Er moesten natuurlijk limieten gesteld worden aan deze lijst en dus besloten de redacties van Sport/Voetbalmagazine en Eleven Sports om jonge, voornamelijk Belgische talenten in de kijker te zetten die geboren zijn na 1 januari 2002 en dus nog tot de U21 behoren. Een heel aantal onder hen hebben al meegespeeld in de hoogste afdeling, terwijl anderen opvielen in een reeks lager, waar sinds dit seizoen vier U23-ploegen uitkomen. Deze lijst is zeker geen klassement en claimt evenmin volledig te zijn. Hij wil gewoon spelers in de aandacht brengen die in de toekomst mogelijk een plaats zouden kunnen verwerven bij een club in een van de grote competities.

