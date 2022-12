90 minuten oorlog: de link tussen voetbal en politiek

Koen Janssen – 256 pagina’s – 22,5 euro – Paperback – Uitgeverij Prometheus – uitgeverijprometheus.nl

Het WK in Qatar heeft nog maar eens aangetoond dat voetbal en politiek geen gescheiden werelden zijn. Al in 1934 gebruikte het fascistische regime van Benito Mussolini het WK als podium voor propaganda, net als de militaire dictatuur van Argentinië in 1978. In 2006 ontstond er juist iets moois: tijdens een burgeroorlog gaf het nationale elftal van Ivoorkust een impuls aan het vredesproces. ‘90 minuten oorlog’ beschrijft hoe het WK in de loop van de geschiedenis steeds weer verstrengeld raakte met politiek en oorlog. De Tweede Wereldoorlog komt aan bod, net als de Vuile Oorlog en de Voetbaloorlog. De Nederlandse auteur Koen Janssen combineert een achtergrond van internationale politiek en geschiedenis met een ongebreidelde passie voor het voetbal. Hij schrijft niet alleen over oorlog, maar ook over gemiste penalty’s en die ene bal op de paal.