AG2R-Citroën Team

ANALYSE – STERKTES

De komst van sponsor Citroën in 2021 betekende dat het geld zou gaan rollen. AG2R, een team met een lange geschiedenis, zou binnen afzienbare tijd aanpikken bij de top. Dat is niet gelukt, maar volgens manager Lavenu ligt het niet aan het personeel, want er bewoog weinig op de transfermarkt. Lavenu meent dat hij goed zit. De twee kopmannen zijn 28 en in de fleur van hun leven: Ben O’Connor eindigt in de grote rondes net onder de top. Hij zal nooit de Tour winnen, maar is zonder pech goed voor een ereplaats. Ook puncher Benoît Cosnefroy wint zelden. Des te opmerkelijker hoe sympathiek hij omging met de fotofinishfarce bij de Amstel Gold Race.

VERRASSINGEN

In amper zijn derde profkoers stuntte Bastien Tronchon. Hij was de enige die een ontketende Pavel Sivakov kon volgen in een heuvelrit in de Ronde van Burgos en klopte Sivakov zelfs in de sprint. Zijn stage was bij deze geslaagd, een contract wachtte. Tronchon rijdt dit jaar de Vlaamse klassiekers. De broers Paret-Peintre worden gezien als de toekomst van dit team. Aurélien (26) kampte in 2022 met fysieke problemen en werd desondanks tiende in Parijs-Nice en vijftiende in de Tour. Valentin (22) is in principe nog beter, al blijkt dat eerder uit de fysieke proeven dan uit de erelijst.

ZWAKTES

Dit team kan een sprinter gebruiken, liefst een die vaker wint dan Marc Sarreau. Tim Merlier vond men te duur, maar kwaliteit heeft nu eenmaal zijn prijs. De Vlaamse connectie Van Avermaet–Naesen moet tonen dat ze nog steeds relevant is. Niet alleen de super-generatie Van Aert–Van der Poel staat in de weg, er is ook een blik jonge twintigers opengetrokken dat met watts goochelt. Bovendien is Jumbo-Visma versterkt en zal Soudal Quick-Step weer op niveau staan. Na mindere jaren begint er weer Frans talent door te breken. De besten zitten niet bij AG2R-Citroën, want Groupama-FDJ speelt korter op de bal.

DOELEN

Het is overdreven om Cosnefroy een laatbloeier te noemen, toch heeft de Normandiër in zijn ondertussen achtste profseizoen bij AG2R merkelijk stappen gezet. Hij rijdt dit jaar een uitgebreid Vlaams programma en winnen is extra interessant: zijn contract loopt af. AG2R-Citroën zint op revanche in de Coupe de France, het regelmatigheidscriterium van Franse eendagskoersen. Julien Simon (TotalEnergies) won en zijn team pakte het ploegenklassement. De drie seizoenen daarvoor was die prijs gereserveerd voor de mannen van Lavenu. Ben O’Connor mikt op top vijf in de Tour.

TRANSFERS – IN

Alex Baudin (belofte), Franck Bonnamour (B&B Hotels – KTM), Pierre Gautherat (belofte), Bastien Tronchon (belofte)

OUT

Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Clément Champoussin (Team Arkéa-Samsic), Anthony Jullien (gestopt), Bob Jungels (Bora-Hansgrohe), Gijs Van Hoecke (Human Powered Health)