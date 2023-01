Allez l’Union! Alles over de Brusselse voetbaltrots

Na de gelijknamige documentaireserie op Canvas heeft onze hoofdredacteur Bart Aerts ook een boek klaar over de Royale Union Saint-Gilloise. De spectaculaire terugkeer na 48 jaar afwezigheid in eerste klasse, het roemrijke Union 60, memorabele spelers, de sleutels van het succes onder coaches Felice Mazzù en vooral Karel Geraerts en de opvallende Europese campagne dit seizoen … ze passeren allemaal de revue. Tachtig verhalen in vier talen: Nederlands, Frans, Engels én Brussels. De passie van de blauw-gele supportersfamilie spat van de pagina’s. Le club de foot le plus tof van Brussel. Deze mooi geïllustreerde luxe-uitgave van uitgeverij Lannoo onderstreept dat het sepia tijdperk verleden tijd is, de slapende reus is ontwaakt. Lakmoesproef voor de professionalisering van de club is het zoeken naar een balans tussen commerciële uitbouw en behoud van authenticiteit.

Bart Aerts, 232 pagina’s, 39,99 euro, uitgeverij Lannoo, www.lannoo.be