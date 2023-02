ANALYSE – STERKTES

Hun eerste jaar in de WorldTour, al is dat eerder een papieren verschil dan dat er werkelijk iets verandert. Alpecin-Deceuninck hoort bij de beste zeven teams ter wereld: net onder de megateams met hun megabudgetten, maar met bescheiden middelen afgetekend best of the rest. Godenzoon Mathieu van der Poel is favoriet waar hij start, sprinter Jasper Philipsen ontgoochelt nooit. Maar het komt bij Alpecin-Deceuninck niet alleen van de kopmannen. Stefano Oldani en Dries De Bondt wonnen bijvoorbeeld knappe etappes in de Ronde van Italië.

VERRASSINGEN

De gebroeders Roodhooft zijn goeie talentscouts: het is hun manier om boven hun budget te boksen. Maar Fabio Van den Bossche kun je geen verrassende vondst noemen. Elke manager weet dat deze pistier, met het gabarit van een klimmer, een grote toekomst heeft. De kleinzoon van Willy De Geest haalde in 2020 de vroege vlucht in de Ronde van Vlaanderen, als jongste renner van het peloton. Milanees Oldani won niet alleen in de Giro, maar was ook uitstekend op dreef in het Italiaanse najaar.

© National

ZWAKTES

De sprintersstrijd tussen Tim Merlier en Jasper Philipsen viel niet langer te rekken. Merlier, steevast goed voor belangrijke zeges, wint voortaan voor concurrent Soudal Quick-Step. Ook het vertrek van Jay Vine, door de ploeg ontdekt op Zwift, kan pijnlijk worden. De Australiër is een wattagebeest. Niet alleen zijn twee Vueltaetappes en eindzege in de jongeste Tour Down Under, maar nog meer de overdonderende manier waarop, suggereren dat Vine zijn limieten niet kent. Zijn nieuwe team UAE zette hem drie dagen op hun tijdritfiets en prompt werd Vine Australisch kampioen tijdrijden.

DOELEN

Philipsen stelt voor het eerst expliciet doelen in het voorjaar: de Limburger mikt op Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem. Nu de ban gebroken is in de Ronde van Frankrijk zou het daar weleens hard kunnen gaan voor Philipsen, temeer omdat er veel sprintetappes zijn in de komende Tour. Toptransfer Quinten Hermans biedt opties in de Ardennen, Kaden Groves volgt Merlier op als tweede sprinter van de ploeg. Voor Van der Poel ligt de lat op minstens één klassieker per seizoen. Hopen dat zijn rug het houdt. Met Søren Kragh Andersen krijgt hij er een straffe luitenant bij.

TRANSFERS – IN

Søren Kragh Andersen (Team DSM), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck development team), Robbe Ghys (Sport Vlaanderen – Baloise), Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco), Quinten Hermans (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck development team), Jensen Plowright (belofte), Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ)

OUT

Edward Anderson (?), Sjoerd Bax (UAE Team Emirates), Floris De Tier (Bingoal-WB), Tim Merlier (Soudal – Quick-Step), Scott Thwaites (gestopt), David van der Poel (Alpecin-Deceuninck development team), Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal-WB), Julien Vermote (?), Jay Vine (UAE Team Emirates)