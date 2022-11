Argentinië

sterk punt

Lionel Messi. En dan ook nog een uitstekende versie van de kleine Argentijn. Na een moeizaam eerste jaar in Parijse dienst is hij helemaal terug. Misschien niet zo allesbepalend als in zijn tijd in Barcelona, maar samen met goede vriend Neymar en Kylian Mbappé vormt hij ontegenzeggelijk het gevaarlijkste aanvalstrio ter wereld. Wat ook nog in het voordeel spreekt van de Argentijnen, is dat de spelersselectie in jaren niet zo sterk was.

zwak punt

Andere topfavorieten als Frankrijk, Brazilië en Duitsland zijn nog altijd sterker in de breedte. Over het middenveld en de aanval heeft Lionel Scaloni niet te mopperen, maar verdedigend kan de bondscoach zich eigenlijk geen blessures veroorloven. Als Otamendi, Romero en.of Lisandro Martínez wegvallen, is-ie aangewezen op de 31-jarige Pezzella of de talenten Lucas Martínez of Pérez.

© National

blikvanger Lisandro Martínez

‘We moeten nooit te snel oordelen over managers of spelers, maar ik ben ervan overtuigd dat dit niet gaat werken met zijn 1,75 meter.’ En Jamie Carragher schakelde na afloop van de 4-0-nederlaag van Manchester United bij Brentford nog een tandje bij in het demonteren van Lisandro Martínez. ‘Met vier man achterin kan hij niet centraal spelen’, oordeelde de voormalige stopper van Liverpool.

Het is niet de eerste keer dat Martínez met dergelijke kritiek is geconfronteerd. Het gebeurde al bij Newell’s Old Boys, waar een doorbraak hem nooit werd gegund. In het groen-geel van Defensa y Justicia bewees hij vervolgens het ongelijk. Ook in Amsterdam duurde het even voordat hij alle twijfel had weggenomen, maar daarna imponeerde de Argentijn samen met de 1,79 meter lange Jurriën Timber in de Champions League. Allebei compenseerden ze hun geringe lengte voor een centrumverdediger met hun aangeboren inzicht en opbouwende kwaliteiten. Martínez voegde daar nog een dosis Argentijnse grinta aan toe, overwinningsdrang.

© getty

Nu op Old Trafford heeft Martínez het voordeel dat de trainer die heel veel geld voor hem heeft betaald (ruim 57 miljoen euro) hem door en door kent. Hoewel hij het ongelooflijk moeilijk had tegen Erling Haaland – maar wie niet? – zijn de grootste criticasters inmiddels bekeerd. Inclusief Carragher, die hem na de zege op Liverpool ineens vergeleek met de 1,76 meter kleine, maar niettemin legendarische Franco Baresi. De enige die Martínez nu nog moet zien te overtuigen, is bondscoach Lionel Scaloni, die tot dusver nog vaak de voorkeur geeft aan routinier Nicolás Otamendi.

© getty

35

Het is meer dan drie jaar geleden dat Argentinië nog eens een wedstrijd verloor, op 3 juli 2019 in de halve finale van de Copa América tegen Brazilië (2-0). Ondertussen zijn ze al 35 interlands op rij ongeslagen. Het record staat op naam van Italië (37 ongeslagen wedstrijden).

Lionel Messi

Individuele records genoeg: zo is hij onder meer topschutter aller tijden en recordinternational voor zijn land. Maar pas vorig jaar pakte Lionel Messi eindelijk zijn eerste trofee met de Argentijnse nationale ploeg. In de finale van de Copa América werd met 1-0 gewonnen van aartsvijand Brazilië.

2006

Het WK 2006 was het eerste WK van Lionel Messi en ook het enige van Lionel Scaloni, de huidige bondscoach van Argentinië. In diezelfde WK-ploeg zaten ook Roberto Ayala en Pablo Aimar, nu assistent-trainers bij de nationale ploeg.