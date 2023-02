Astana Qazaqstan Team

ANALYSE – STERKTES

Het kan alleen maar beter voor de staatsploeg van Kazachstan, dat er dramatische seizoenen op heeft zitten. Aleksej Loetsenko was in het verleden geducht op Vlaamse wegen, maar schoolde zich om tot ronderenner. Al twee keer top tien in de Tour, en op het WK de man die het langst in het spoor van Evenepoel kon blijven. In laatste instantie viste manager Vinokourov sprintersduo Mark Cavendish en Cees Bol op. Kan Cav in het babyblauw van Kazachstan het zegerecord qua Touretappes hoger zetten?

VERRASSINGEN

Eindelijk duikt er een echt goeie Kazachse coureur op, nochtans al jaren de officiële bestaansreden van dit team. Jevgeni Fedorov maakte tactische fouten in het WK voor beloften, maar reed zo dominant dat er gewoon niks aan te doen viel. Een beer van 1m93 en desondanks ook bergop ijzersterk. Federov is nipt een paar centimeters groter dan sprinter Gleb Syritsa. Geen angst, dubbelgespierde benen, een lijf dat niet opzij te zetten valt: de andere spurters gaan werk hebben met de Rus. De late transfers van Cavendish en Bol zijn wel geen blijk van vertrouwen.

ZWAKTES

Geen enkel WorldTourteam won in 2022 minder dan Astana, en in het peloton zijn er weinig mensen die daar om treuren. Er wordt al eens lastig gedaan over contractclausules en lonen worden blijken niet op tijd betaald. De republiek Kazachstan draait de geldkraan dicht, de middelen ontbreken om de kentering in te zetten. De voornaamste transfer is die van Luis Léon Sánchez, die dit jaar 40 wordt. Miguel Angel Lopez werd aan de deur gezet. De ironiemeter sloeg tilt: Aleksandr Vinokourov die een renner ontslaat wegens verdachte omgang met een dopingdokter…

DOELEN

Met het pensioen van Nibali verdwijnen er ankerpunten voor Astana. Loetsenko mikt niet meer alleen op de Tour. Hij waagt zich aan een uitgebreid programma eendagskoersen, met speciale aandacht voor de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Die koersen zijn ook de specialiteit van de weggedeemsterde Gianni Moscon, die in 2022 kampte met virussen. Bol zou de loods van Cavendish worden, wat een beetje raar is. Snelheid heeft de Nederlander zat, maar in de plaatsing gaat het mis. Het wordt sowieso een uitdaging om een sprinterstrein op te tuigen, haast uit het niets.

TRANSFERS – IN

Cees Bol (Team DSM), Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Gianmarco Garofoli (belofte), Martin Laas (Bora-Hansgrohe), Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), Gleb Syritsa (belofte), Igor Tschschan (Almaty Cycling Team)

OUT

Valerio Conti (Team Corratec), Stefan de Bod (EF Education – EasyPost), Michele Gazzoli (geschorst), Sebastián Henao (?), Miguel Ángel López (Team Medellin-EPM), Vincenzo Nibali (gestopt), Artjom Zacharov (Astana Qazaqstan development team)