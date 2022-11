sterk punt

Als het er echt op aankomt, kun je er bijna blind van uitgaan dat de Australiërs er klaar voor zijn. Dat is in beide play-offwedstrijden richting het WK in Qatar ook wel weer gebleken. De Verenigde Arabische Emiraten waren vooral technisch de meerdere van Australië en het krachtsverschil met Peru was helemaal groot, maar de Socceroos gaan voor de vijfde keer op rij naar het WK.

zwak punt

Bondscoach Graham Arnold, die in Nederland en België als spits van Roda JC, Club Luik, Charleroi en Roda JC vele harten veroverde met zijn tomeloze inzet, is niet te benijden. Het niveau van Australië is in jaren niet zo laag geweest. Zijn beste speler, Ajdin Hrustic, komt uit voor een middenmoter in de Serie A. Zelfs op 120 procent zal Australië waarschijnlijk geen duel winnen in Qatar.

blikvanger Ajdin Hrustic

‘In Australië hadden we een garage waar ergens boven in een hoek een raam zat. Ik probeerde de bal daar steeds tegenaan te schieten.’ Ajdin Hrustic, in een voorstadje van Melbourne geboren uit een Bosnische vader en Roemeense moeder, was een jaar of tien, elf. ‘Nadat ik dat raam kapot had geschoten, kwam er een exemplaar voor in de plaats dat onmogelijk kon breken, zo zeiden ze. Ik dacht: dat wil ik dan weleens zien. En ik probeerde steeds harder die ruit te raken. Maar ineens vloog de bal over de garage heen en ging-ie dwars door het keukenraam…’

Het werd hem nauwelijks kwalijk genomen. Pa zag al snel dat zijn zoon bulkte van het talent en zo op een speelse manier zijn linkervoet trainde. En toen scouts de jongen op de radar kregen, reisden ze met het hele gezin Ajdins droom achterna. Via de opleidingen van Nottingham Forest en Austria Wien belandde Hrustic op vijftienjarige leeftijd bij Schalke 04. ‘We waren onverslaanbaar.’ In een lichting met Leroy Sané en Thilo Kehrer werd de Australiër als nummer 8 of 10 minstens zoveel talent toegedicht. Toch debuteerde Hrustic in het betaalde voetbal bij… FC Groningen.

© National

Op zijn 26ste heeft hij het geschopt tot Europa Leaguewinst met Eintracht Frankfurt en een transfer naar Serie A-club Hellas Verona. Maar het moment dat die magische linker vooral van pas kwam, was in het play-offduel met de Verenigde Arabische Emiraten voor een laatste kans op WK-deelname in Qatar. De volley van afstand was prachtig en leverde via een verdediger de 2-1 op. In de beslissingswedstrijd tegen Peru, die daarop volgde, liet de linker Hrustic opnieuw niet in de steek, nu in de strafschoppenreeks.

15

Australië heeft het voordeel dat het weet wat het betekent om in de bakoven van Qatar te voetballen. Sinds het land in 2006 toetrad tot de Aziatische voetbalconfederatie speelden ze al 15 keer op Qatarese grond. Daarvan wonnen ze overigens 10 duels.

Mathew Ryan en Aaron Mooy

In september van dit jaar vierde het Australische nationale team een jubileum: het was namelijk 100 jaar geleden dat de Socceroos hun eerste officiële interland speelden. Ter gelegenheid daarvan werd een ‘Team of the Century’ bekendgemaakt. Daarin ook twee spelers die meegaan naar Qatar: Mathew Ryan en Aaron Mooy.

12

Vlak voor het WK sloot de Australische voetbalbond een recorddeal met Subway (keten van broodjeswinkels) ter waarde van 12 miljoen euro voor drie jaar als hoofd- en naamsponsor. Zeg dus niet langer de Socceroos, maar de Subway Socceroos. Het geld zal gaan naar de A-ploeg, naar de jeugd en de nationale competitie.

© belgaimage