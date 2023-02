ANALYSE – STERKTES

Bahrain Victorious pakt graag uit met technische innovaties, zoals de dropper post waarmee Matej Mohoric naar de meet vloog in Milaan-Sanremo. In de Tour Down Under van 2023 rustte PelloBilbao op een gemodificeerd tijdritstuur, dat blijkbaar net binnen de reglementen viel. Het hoeft geeneens echt te helpen: dat renners denken dat ze een voordeel hebben, is ook al veel waard. De goedlachse levenshouding van Mikel Landa maakt hem een cultfiguur in Spanje. Maar als hij moet presteren, dan staat Landa er.

VERRASSINGEN

De nu 24-jarige Fred Wright werd zevende in de Ronde van Vlaanderen. De Brit bezit een meer dan degelijke sprint, waarmee hij zelfs in massaspurts fraai eindigt. Een combinatie waar muziek in zit. De hype van de jonge Colombianen is over, met uitzondering van Santiago Buitrago. Hij won een bergrit in de slotweek van de Giro. De specialiteit van sprinter Jonathan Milan is geen prioriteit bij Bahrain Victorious, maar als je zo goed wordt dat men niet meer om je heen kan, verandert het verhaal. Pistier Milan mikt echter ook op de Spelen van 2024.

© National

ZWAKTES

Het treurige afscheid van de sympathieke Sonny Colbrelli, die stopt met hartruis, slaat een gat. Vreemd dan dat Bahrain Victorious graag afscheid nam van Dylan Teuns, de verrassende winnaar van de Waalse Pijl en ook in Vlaanderen goed op dreef. Blijkbaar let men ook in Bahrein op de centen. Het zijn nevenkwesties naast de existentiële dreiging voor dit team, want het onderzoek van Europol, dat om de zoveel tijd de hotelkamers van Bahrain Victorious overhoop haalt, loopt nog steeds. Dat dit blijft aanslepen, is een schande.

DOELEN

Matej Mohoric hint ernaar dat hij ditmaal een klein technisch voordeel heeft in Parijs-Roubaix, de koers die de Sloveen dit jaar het liefst zou winnen. Mohoric kan alles aan en rijdt iedere grote koers tussen de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik. De schaduwkopmannen Caruso, Mäder en Haig rijden de Giro, terwijl de werkelijke kopmannen Landa en Bilbao Tour en Vuelta combineren. De Ronde van Frankrijk start in het Baskenland, dat moet de twee Basken inspireren.

TRANSFERS – IN

Nikias Arndt (Team DSM), Rainer Kepplinger (Hrinkow-Advarics), Fran Miholjevic (belofte), Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Dusan Rajovic (Team Corratec), Cameron Scott (ARA Pro Racing – Sunshine Coast), Chih Hao Tu (Cycling Team Friuli ASD)

OUT

Sonny Colbrelli (gestopt), Chun Kai Feng (Utsunomiya-Blitzen), Domen Novak (UAE Team Emirates), Luis León Sánchez (Astana Qazaqstan Team), Jan Tratnik (Jumbo-Visma), Stephen Williams (Israel – Premier Tech)