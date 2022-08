Bart Aerts volgt Jacques Sys op als hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine

Ons magazine krijgt Bart Aerts als nieuwe hoofdredacteur. Hij volgt per 1 oktober Jacques Sys op die na 48 jaar journalistiek, waarvan 28 jaar als hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, een punt zet achter zijn carrière.

Bart Aerts schreef onder meer voor Het Laatste Nieuws en Knack, maakte reportages voor Het Nieuws van VTM en verschillende nieuwsprogramma’s van de VRT. Daar vervulde hij ook de rol van eindredacteur en coördinator. Hij was tot heden Head of Content van Watertower, een productiehuis dat onder meer de sportdocumentaires ‘Het EK van de Red Flames’ en ‘Allez l’Union’ produceerde.

‘Met veel goesting begin ik aan dit avontuur’, blikt Aerts vooruit. ‘Sport/Voetbalmagazine is een monument en het is een hele eer om als hoofdredacteur het merk nog verder te laten ontwikkelen.’

Na 28 jaar neemt het vertrouwde gezicht Jacques Sys afscheid van het blad. ‘In die periode, in een continu veranderend medialandschap, is het blad steeds trouw gebleven aan zichzelf’, kijkt hij terug. ‘Het geeft diepgaande duiding bij het sportgebeuren, blijft ver weg van de waan van de dag. Intussen blijft ook Sport/Wielermagazine, dat in 2004 voor het eerst verscheen, groeien.’