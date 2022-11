sterk punt

Door de grote individuele niveauverschillen zijn de Rode Duivels niet in staat om het modernste voetbal op de mat te leggen en het sterkste collectief op te stellen. Maar België kan wel rekenen op twee sterkhouders in vorm, die allebei een grote invloed kunnen hebben op het resultaat. Wie is er momenteel beter dan Thibaut Courtois om een tegengoal te verhinderen? En wie kan er beter een doelpunt aanbrengen dan Kevin De Bruyne?

zwak punt

De verdediging is de afgelopen jaren al vaker verweten te oud en te traag te zijn. Ook op het komende WK is het niet uitgesloten dat de defensie de Belgische supporters kopbrekens bezorgt. Of schittert de oude garde, met boegbeelden Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, een laatste keer, zoals Thomas Vermaelen dat deed op het vorige EK?

blikvanger Thibaut Courtois

In discussies over wie de beste Belgische speler uit de geschiedenis is, wordt de reus van Real Madrid vaak over het hoofd gezien. Alleen al omdat hij handschoenen draagt op het veld, staat hij vaak in de schaduw van Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Nochtans is Thibaut Courtois zeker niet alleen onder de meetlat de allergrootste. De Limburger was een van de sleutelfiguren van de Koninklijke in het bemachtigen van een veertiende Champions League. Courtois won in zijn carrière zowat alles wat er te winnen valt. Of toch bijna, de duivelse kers op de taart ontbreekt nog op zijn indrukwekkende palmares.

© National

Vier jaar gelden kroonde hij zich in Rusland wel al tot beste doelman van het WK. Zijn wedstrijd tegen Brazilië met een geweldige redding op een schot van Neymar staat nog op menig netvlies gebrand. Die prestatie – vier jaar nadat hij ook al in de kwartfinale oog in oog stond met Lionel Messi en de Argentijnse wereldster van een doelpunt hield – leverde hem een transfer op naar Real Madrid, waarmee hij de beslissende stap zette om zijn Champions Leaguedroom te verwezenlijken.

De immer gedreven Courtois heeft in zijn Madrileense huis zijn eigen hall of fame, waarin hij alle trofeeën, medailles en andere relieken verzamelt. Mede dankzij zijn winnaarsmentaliteit verwees hij al meerdere keren gerenommeerde concurrenten naar de bank, zoals Petr Cech bij Chelsea en Keylor Navas bij Real Madrid. Als sluitstuk van een verdediging waar veel vraagtekens achter geplaatst worden, is het afwachten of Courtois niet alleen veel ballen zal tegenhouden maar ook de twijfels over de Rode Duivels in Qatar kan wegnemen.

© Getty Images

-4

In 48 WK-eindrondewedstrijden scoorden de Rode Duivels tot dusver 68 keer, terwijl ze al 72 tegendoelpunten incasseerden. Een licht negatief doelpuntensaldo dus. Wordt dat in Qatar omgebogen?

KDB en Courtois in de club van 100?

Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne kunnen tijdens het WK in Qatar hun 100e cap verzamelen. Daarmee zouden ze het zevende en achtste lid worden van de ‘Belgische club van 100’.

Uitzondering Marínez

Met de Spanjaard Roberto Martínez als bondscoach is België het enige land in de top 12 van de FIFA-ranking dat de sportieve leiding toevertrouwt aan een buitenlander.