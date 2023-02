Blind voetbalshirts kopen

‘Mystershirt’ is gelanceerd door een jonge voetbalfan die zijn passie voor het verzamelen van voetbalshirts met anderen wou delen. Het is een originele manier om een cadeau te kopen voor jezelf of voor een ander. Volgens de initiatiefnemers vanuit een magazijn vol voetbalshirts vlak bij de Groenplaats in Antwerpen is het ‘de leukste én goedkoopste manier om een voetbalshirtcollectie uit te bouwen’. Het concept is eenvoudig. Je geeft aan van welke clubs, competities of kleuren je geen mystery shirt wil ontvangen. Je bestelt een box (vanaf 38,95 euro tot 199,95 euro) en het (classic, retro of gesigneerd en ingekaderd) shirt dat je vervolgens ontvangt is een complete verrassing. www.mystershirt.be