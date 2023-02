ANALYSE – STERKTES

Niemand had de Girowinst van Jai Hindley zien aankomen. De ploeg niet, de renner zelf niet. De Aussie is nog maar 26. Stabiel, kraakt niet: BORA-hansgrohe kan nog jaren op hem bouwen. Vlasov en Higuita winnen vlot rittenkoersen van één week, maar in grote rondes wil het nog niet lukken. Dat is ook het verdict over Schachmann, die door fysieke problemen een rotseizoen kende. Al die renners braken elders door en werden door een hoger loon naar BORA gelokt. De Duitsers hebben geld, maar ze spenderen het ook goed. Zelfs de terugkeer van Bennett, een sprinter met een handleiding, liep goed af.

VERRASSINGEN

Er is al jaren veel te doen rond Cian Uijtdebroeks, een mens zou vergeten dat hij in februari pas 20 wordt. Geloof de hype maar, zijn onstuitbare zege in de Ronde van de Toekomst toont waar het naartoe gaat. Uijtdebroeks richt zich op rittenkoersen van één week en als de conditie meewil, komt daar nog de Vuelta bij. Er rijden bij BORA-hansgrohe genoeg rondekopmannen om de druk weg te houden. Jordi Meeus is geen groentje meer, maar er zit meer in hem dan hij tot nu toe toonde. De Limburger blinkt uit in het najaar, niet in de lente, wanneer de koers het meest leeft. Hij zou het beter omdraaien.

© National

ZWAKTES

Voor een ploeg met de mogelijkheden van BORA-hansgrohe oogt het team voor de kasseiklassiekers te mager. Nils Politt of Marco Haller zijn absoluut goeie renners, maar Jumbo-Visma of Soudal Quick-Step zullen ze niet verontrusten. Ook aanwinst Bob Jungels rijdt een aantal Vlaamse koersen, maar bij hem ligt de nadruk toch eerder op de Ardennen. Sam Bennett kwam in het voorjaar van 2022 niet vooruit, won onverwacht Rund um den Finanzplatz en vond het vervolgens een schande dat hij niet naar de Tour mocht. Op gramschap gaf hij sprintles in de Vuelta. Bij de Ier kan het altijd ontploffen.

DOELEN

Hindley verdedigt zijn roze trui niet, toch wil BORA-hansgrohe opnieuw de Giro winnen. Vlasov zou weleens de gevaarlijkste concurrent kunnen worden voor Remco Evenepoel, al zegt het team, opvallend, dat Lennard Kämna eveneens kopman is in de Giro. Hindley gaat als x-factor naar de Tour. Niemand verwacht dat dit team de koers in handen neemt, er kunnen dus sprintloodsen mee voor Sam Bennett. Higuita richt zich weer op rittenkoersjes à la de Ronde van Catalonië. Hij en Vlasov zijn een gevaarlijk duo in de Ardennen.

TRANSFERS – IN

Nico Denz (Team DSM), Bob Jungels (AG2R-Citroën Team), Victor Koretzky (B&B Hotels – KTM), Florian Lipowitz (belofte)

OUT

Felix Grossschartner (UAE Team Emirates), Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), Martin Laas (Astana Qazaqstan Team), Lukas Pöstlberger (Team Jayco-Alula)