Brazil 1970: strafste team aller tijden

Samindra Kunti – 272 pagina’s – v.a.14,89 euro – hardcover – Uitgeverij Pitch Publishing – pitchpublishing.co.uk

Brazilië 1970 is het fascinerende insideverhaal van het grootste voetbalteam aller tijden. Het WK 1970 kondigde zich aan als saai, maar de betoverende Brazilianen maakten van het tornooi een dramatische en uitzinnige drie weken. Nochtans had de ploeg na de schande van het WK van 1966 het thuisland verlaten in diskrediet tegen de achtergrond van een militaire dictatuur. Tijdens de WK-finale zorgden bondscoach Mario Zagallo en zijn cast van sterspelers onder wie Pelé, dat Brazilië voor altijd synoniem zou blijven voor stijl en voetbalambacht.