sterk punt

Wie de aanvallende mogelijkheden bij de Brazilianen bekijkt, kan niet anders dan beginnen duizelen. Dit compartiment is waarschijnlijk het sterkste sinds de laatste keer dat de Goddelijke Kanaries de wereldtitel pakten. Neymar jr wervelt bij PSG sinds begin dit seizoen zoals in zijn beste dagen. Met zijn magie moet hij de aanval leiden, met aan zijn zijde Vinícius jr, die in Qatar zijn status van beste offensieve luitenant ter wereld kan bevestigen.

zwak punt

De selectie van bondscoach Tite geldt aan de vooravond van het WK als dé grote kandidaat op de titel. Het nummer één van de FIFA-ranking lijkt op geen enkele positie een zwakke schakel te hebben. De enige vraag die overblijft, is hoe Brazilië met de druk van topfavoriet zal omgaan. In 2014 leed het in eigen land een zware nederlaag tegen Duitsland en vier jaar later struikelde het in de kwartfinales tegen België. Zal de Seleção nu wél op de afspraak zijn?

blikvanger Neymar jr

Sinds zijn vertrek uit Barcelona is Neymar jr bijna systematisch de man van de gemiste afspraken gebleken. De voetballer wiens blessures en befaamde uitstapjes in het nachtleven de supporters van PSG steevast ergerden. Op dit moment lijken die problemen echter naar het achterplan verdwenen, want sinds het begin van het seizoen heeft de Braziliaanse stervoetballer zijn beste vorm weer te pakken. Zou het nakende WK er niet heel veel, zoniet alles, mee te maken hebben? Sinds 2014 speelt Neymar elke interland met enorm veel grinta, alsof hij een schuld heeft in te lossen.

Bij zijn eerste WK, acht jaar geleden in eigen land, verliet hij tijdens de kwartfinale tegen Colombia geblesseerd het veld. In 2018 botste het wonderkind/enfant terrible in dezelfde fase op een onklopbare Thibaut Courtois. In Qatar weet hij zich omringd door veel indrukwekkendere namen dan tijdens de twee vorige WK’s. Op het terrein kan hij de positie bezetten die zijn rugnummer 10 aangeeft. Daar mag hij zijn uitzonderlijke creativiteit botvieren en het aan Vinícius Junior en Raphina overlaten om op hun beurt de flankverdedigers van de tegenstander hoorndol te maken. Bondscoach Tite geeft hem als onbetwistbare offensieve leider alvast de volledige vrijheid. Neymar maakt er gretig gebruik van om uit te pakken met frivole dribbels, maar hij toont tegelijk de gretigheid van iemand die weet dat hij het verschil kan maken om de allerhoogste voetbaltroon te bestijgen.

© National

1

In de dertig officiële wedstrijden die Brazilië speelde na de uitschakeling op het vorige WK door België, verloor het slechts één keer: tegen Argentinië in de finale van de Copa América.

Tite

Tite is al sinds 2016 bondscoach bij de Goddelijke Kanaries. Hij zat ondertussen al vaker op de bank dan de 72 keer dat Mario Zagallo dat deed.

8

Tijdens de laatste Champions Leaguefinale tussen het Engelse Liverpool en het Spaanse Real Madrid stonden er acht Brazilianen op het wedstrijdblad. Tegenover zeven Spanjaarden en zeven Engelsen.

© getty