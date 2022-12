Buitenspel

We stellen enkele atypische vragen aan iemand uit het Belgische voetbal. Deze maand: Renaud Emond – aanvaller/Standard

Prinses Märtha Louise van Noorwegen, vierde in lijn voor de troonsopvolging, heeft al haar activiteiten voor de koninklijke familie stopgezet om zich samen met haar echtgenoot te wijden aan alternatieve geneeskunde. Wanneer zei jij voor het laatst neen tegen je ouders?

‘Dat moet in 2013 geweest zijn, toen ik voor Beveren tekende. Ik was 22 jaar en dat was een belangrijke stap in mijn carrière, het soort transfer dat niet mág mislukken. Ik had op dat ogenblik de keuze tussen Mons en Beveren. Natuurlijk zag iedereen me al voor Mons tekenen. Om te beginnen mijn vader, maar ook voorzitter Domenico Leone, die me bovendien vroeg of ik niet eens kennis wilde maken met zijn dochter… Maar tegen ieders advies in koos ik voor Beveren, dat project voelde ik meer aan. En ik heb gelijk gekregen, want een jaar later degradeerde Mons.’

Op 3 december vierde de dienst Short Message Service (beter bekend als SMS) haar dertigste verjaardag. Wat is het vreemdste sms’je dat jij in al die jaren hebt gekregen?

‘Vooral spraakberichten eigenlijk. Ik moet eerlijk bekennen dat ik op mijn voicemail lang zo’n puberale boodschap heb gehad die de beller deed geloven dat hij me zelf aan de lijn had. Zo van ‘Hallo, met Renaud, alles oké…?’ Terwijl dat dus gewoon een opgenomen boodschap was. Een klassieker, maar ondertussen wel wat uit de mode…’ (lacht)

Raphaël Liégeois werd na een strenge selectieprocedure door de ESA uitgekozen om de derde Belg in de ruimte te worden, na Dirk Frimout en Frank De Winne. Wanneer ben jij voor het eerst van de grond gegaan?

‘Ik weet niet precies meer hoe oud ik was, maar ik weet nog dat ik lijkbleek zag. Het was in Saint-Hubert, in zo’n tweepersoonsvliegtuigje en de schokken die dat in de lucht maakte, bevielen mij heel slecht…’

Net nadat hij zich officieel kandidaat had gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2024, kreeg Donald Trump veel kritiek omdat hij thuis een diner had georganiseerd met de antisemitische rapper Kanye West en de white supremacist Nick Fuentes. Wat zou voor jou de perfecte casting zijn voor een ‘dîner de cons’?

‘Als ik de grootste onnozelaar van allemaal zou uitnodigen, dan zou dat ongetwijfeld Vladimir Poetin zijn. Maar wie nog? Er moeten er nog bij, want een tête-à-tête met Poetin zou nogal intimiderend zijn, niet? Ik zou er natuurlijk nog Adolf Hitler kunnen bij zetten, klassiek, maar ja… Om de sfeer wat te ontdooien zou ik iemand uitnodigen die graag de onnozelaar uithangt en grappen maakt: Jean-François Gillet. ’

Om nog eens terug te komen op Kanye West: de Amerikaanse rapper verklaarde dat hij nog nooit een boek gelezen had, want ‘lezen is als spruitjes eten’. Heb jij een idee om Kanye West wat respect voor onze spruitjes bij te brengen?

‘Ik zou hem zeggen dat we zelfs in Luik spruitjes eten, al staat het toch bekend als een Brussels product. Dat hij dus niet zo moeilijk moet doen. En als hij ze dan nog niet binnen krijgt, dan moet hij er maar wat saus van Maggi over gieten.’

Bruce Lee, de beroemde acteur die gevechtssporten populair maakte, overleed in 1973 toen hij 32 was. Zijn dood leidde tot allerlei complottheorieën, zo zou hij volgens sommigen vermoord zijn door gangsters. Nu heeft een team van Spaanse onderzoekers onthuld dat de beroemde acteur waarschijnlijk simpelweg is overleden door het drinken van excessieve hoeveelheden water. Door welk idool uit je jeugd werd jij later teleurgesteld?

‘Hij was niet echt mijn idool, maar ik had veel respect voor Raymond Domenech, voordat ik enkele maanden met hem samenwerkte bij Nantes. Tenslotte had hij toch gecoacht tijdens de finale van een wereldkampioenschap. Maar eerlijk gezegd trokken zijn trainingsmethodes op niet veel, en dan druk ik me nog voorzichtig uit…’

