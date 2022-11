sterk punt

Canada heeft alles om in Qatar uit te groeien tot een publieksfavoriet. Met David en Davies hebben ze twee offensieve toppers in huis, spelers die uit het niets iets kunnen creëren. Maar de echte kracht van dit Canada ligt in het collectieve. Zoals routinier Junior Hoilett zei: ‘Er heerst een echte band of brothers-cultuur, er zijn geen eigen agenda’s.’ Coach Herdman leerde de ploeg ook tactisch variëren, een echte type-opstelling is er niet.

© National

zwak punt

Een gebrek aan ervaring. Voor Canada als natie is dit slechts de tweede WK-deelname ooit, voor veel spelers hun eerste grote toernooi en de eerste keer zo ver weg. Bovendien zitten er in de selectie heel wat jonge twintigers, van wie een deel enkel de Amerikaanse MLS kent. Vooral in de verdediging kan dat gebrek aan ervaring op het hoogste niveau een probleem vormen.

blikvanger Alphonso Davies

Op zijn 22ste is Alphonso Davies nu al de meest succesvolle Canadese voetballer ooit. Sinds zijn overstap naar Bayern München begin 2019 mocht hij al vier titels, twee Duitse bekers en een Champions Leaguetrofee op zijn palmares bijschrijven.

Het sportieve succesverhaal van Davies had nochtans helemaal anders kunnen lopen: hij werd geboren in een vluchtelingenkamp in Ghana. Daar waren zijn ouders terechtgekomen nadat ze Liberia waren ontvlucht vanwege de burgeroorlog. Na vijf jaar in het vluchtelingenkamp te Buduburam kon het gezin Davies in Canada terecht. Voetbal was een uitweg in het koude Edmonton. Al snel bleek zoonlief met zijn techniek en snelheid (tot 37 km/u) een echt voetbaltalent. In de MLS geldt Davies nog steeds als de op een na jongste debutant ooit (na Freddy Adu), in 2016 was hij amper 15 jaar oud toen hij voor Vancouver Whitecaps FC debuteerde. Een jaar later debuteerde hij bij de Canadese nationale ploeg, als jongste speler ooit. Bayern legde 16 miljoen euro op tafel om hem bij Vancouver los te weken. Tegenwoordig geldt de polyvalente linkspoot als een van de beste wingers ter wereld. Maar zijn roots is Davies niet vergeten, zo is hij onder andere ambassadeur voor het vluchtelingenprogramma van de United Nations.

© getty

2022 was tot dusver een turbulent jaar voor het Canadese talent. Eerst diende hij enkele maanden langs de kant te blijven vanwege een infectie aan de hartspier, een gevolg van een coronabesmetting. Vervolgens zag hij in mei zijn jarenlange relatie met PSG-speelster Jordyn Huitema stranden. Hopelijk brengt het WK in Qatar toch een mooi slot van dit jaar.

33

Deze zomer stond Canada (even) op de 33ste plaats op de FIFA-ranking, hun beste klassement ooit. Toen John Herdman begin 2018 de ploeg in handen kreeg, stond Canada nog 94ste. Om maar te zeggen: Canada is hot and coming.

John Herdman

John Herdman wordt de eerste coach ooit die zowel met een nationaal vrouwenteam als met een nationaal mannenteam aan een WK voetbal deelnam. In 2007 en 2011 was hij met de Nieuw-Zeelandse vrouwen aanwezig op een WK. Nadien leidde hij de Canadese vrouwenploeg ook twee keer naar een olympische bronzen medaille (2012 en 2016). Als technisch directeur en bondscoach is hij sinds 2018 de grondlegger van deze gouden generatie mannen. Zonder ooit zelf op het hoogste niveau gevoetbald te hebben.

40

40 procent, dat is wat de spelers eisten van het totale start- en prijzengeld dat de Canadese voetbalbond kan opstrijken voor de deelname aan het komende WK. Plus een reisbudget voor familieleden en equal pay voor de vrouwenploeg. Onredelijk en onrealistisch, vond de federatie, en dus gingen de spelers – geschokt door het oorspronkelijke salarisvoorstel – in staking voor een oefenpot tegen Panama in juni.