ANALYSE – STERKTES

Iedereen dacht dat Cofidis in degradatiegevaar zou belanden, maar de Fransen haalden vrij vlot hun WorldTourticket binnen. Zonder opvallende resultaten, gewoon heel solide in minder scherp gecontesteerde koersen waar punten te rapen vallen. In het verleden was Cofidis een big spender, tegenwoordig pakt men het zuinig aan. Franse, Belgische en Spaanse renners die er bij de grotere teams net tussenuit vallen, krijgen jarenlange contracten. De bevlogen Guillaume Martin is altijd goed voor een quote waar je twee keer over moet nadenken.

VERRASSINGEN

Axel Zingle verlengde in januari zijn contract. Zijn goed getimede eindschot bezorgde hem in zijn debuutseizoen zeges in La Route Adélie de Vitré, de Famenne Ardenne Classic en de Arctic Race of Norway. Wellicht geen koersen waar u van wakker ligt, maar winnen is nergens makkelijk. Alexis Renard zal zich zijn eerste jaar bij Cofidis wel anders hebben voorgesteld: de Bretoense klimmer moest onder het mes wegens hartritmestoornissen. De ploegleiding behoudt het vertrouwen en verlengde zijn verbintenis.

ZWAKTES

Acht seizoenen reed Christophe Laporte voor Cofidis, ze kennen hem dus van haver tot gort. Laporte vertrekt naar Jumbo-Visma en plots is het een supercoureur. Er moet dus wel iets zijn dat de Fransen verkeerd doen. Het zou goed zijn als er een hiërarchie ontstond bij de sprinters. Coquard, Consonni, Walscheid en Cimolai waren allen ooit beloftevolle spurters, maar de top hebben ze niet bereikt. Voor wie kies je dan, met de rode vod in zicht? Misschien voor Bryan Coquard na zijn bevrijdende eerste WorldTourzege in de Tour Down Under.

© National

DOELEN

De andere Franse equipes richten hun blik op het buitenland, bij Cofidis leggen ze binnenlandse accenten. Cofidis ontpopt zich tot het te kloppen team in de kleinere Franse koersen, vaak met namen die je niet als eerste op je pronostiek schrijft. Pistier Benjamin Thomas bijvoorbeeld: stevige sprint, maar ook voor een rittenkoersje van drie, vier dagen draait hij zijn hand niet om. Dat type wedstrijden verdwijnt overal, maar in Frankrijk vind je ze nog. Guillaume Martin mikt in de Tour opnieuw op het klassement, geen uitstap naar de Giro dit keer. Met etappewinst zou Cofidis dolgelukkig zijn: ze jagen er al op sinds 2008.

TRANSFERS – IN

Jonathan Lastra (Caja Rural – Seguros RGA), Axel Mariault (Team U-Nantes-Atlantique), Christophe Noppe (Team Arkéa-Samsic), Harrison Wood (belofte)

OUT

Sander Armée (gestopt), Tom Bohli (Tudor Pro Cycling Team), Szymon Sajnok (Q36.5 Pro Cycling Team), Kenneth Vanbilsen (gestopt), Davide Villella (gestopt)