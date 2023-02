‘Competitie brengt het beste in hem naar boven’

Hij was wellicht dé wielersensatie van 2022, maar net als Biniam Girmay zelf gelooft ook zijn trainer Ioannis Tamouridis dat het dit seizoen nóg beter kan. ‘De Ronde van Vlaanderen winnen en de groene trui in de Tour pakken? Waarom niet?’

‘Dit is wielergeschiedenis! Dit is wielergeschiedenis!’ Het enthousiasme en de woordkeuze van de Sporzacommentatoren spreken boekdelen: Gent-Wevelgem 2022 staat geboekstaafd als een historische editie. Met Biniam Girmay wint voor het eerst een Afrikaanse renner een klassieker. Het volksfeest in Eritrea zal pas enkele dagen later losbarsten wanneer de jonge coureur in zijn thuisland als een held ontvangen wordt, maar ook al op het ogen- blik dat hij zijn handen in de lucht steekt, klinkt er gejuich op een aanzienlijke afstand van Wevelgem.

In Thessaloniki zit Ioannis Tamouridis op 27 maart nagelbijtend in zijn wagen. Bini, zoals hij hem steevast noemt, is immers een van de poulains van de Griekse trainer van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (dit jaar Intermarché-Circus-Wanty). Wanneer de finale van Gent-Wevelgem begint, vraagt Tamouridis aan zijn vrouw om het stuur over te nemen, zodat hij de ontknoping op zijn gsm-scherm kan volgen. ‘Mijn kinderen op de achterbank schrokken zo hard van mijn luide vreugdekreet dat ze begonnen te huilen. (lacht) Het was ook voor mij een erg emotioneel moment. Als trainer praat je heel veel met je renners en je weet hoe ze zich voelen, hoeveel opofferingen ze moeten doen en hoe moeilijk het is om op dat punt te geraken.’

Gevreesd voor het einde

Vóór die overwinning in zijn eerste Gent-Wevelgem werd hij ook al twaalfde bij zijn debuut in Milaan-Sanremo en vijfde bij zijn eerste deelname aan de E3 Saxo Bank Classic. Als trainer ken jij zijn waardes, had jij gedacht dat hij zo jong al tot zulke prestaties in staat was?

Ioannis Tamouridis: ‘Met zijn overwinning in Gent-Wevelgem verraste hij de hele wielergemeenschap, ons inbegrepen. We wisten wel dat we met hem over een groot talent beschikten. Bovendien is Bini een renner die altijd beter presteert in wedstrijden dan op training. Competitie brengt het beste in hem naar boven, hij is er als het ware voor in de wieg gelegd. Sommige renners halen op training geweldige waardes, maar falen in de koers door de stress of door een gebrek aan tactisch inzicht. Voor Bini geldt het omgekeerde. Versta me niet verkeerd: zijn aerobe en anaerobe vermogen zijn huge, maar zijn koersinzicht is een bijkomende troef.’

Niet alleen tijdens de voorjaarsklassiekers maakte hij indruk. In zijn eerste ronde, de Giro, ging hij door op zijn elan…

Tamouridis: (pikt in) ‘De eerste rit was het al bijna prijs. Maar goed, van Mathieu van der Poel verliezen is geen schande. Dat hij in de tiende rit een renner van dat kaliber wist te verslaan, vond hij een enorme eer.’

Hoe verhoudt zich die zege voor hem ten opzichte van de winst in Gent-Wevelgem?

Tamouridis: (diplomatisch) ‘Daar kan enkel hij op antwoorden. Maar dat hij een kampioen als Van der Poel naar de tweede plaats verwees, gaf zijn etappeoverwinning in de Giro voor hem iets extra’s. Persoonlijk schat ik een grote klassieker als Gent-Wevelgem wel hoger in.’

De overwinning in Jesi bleek zijn laatste wapenfeit in de Giro, na het bizarre incident op het podium. Gaat hij in de toekomst extra voorzichtig zijn als hij een fles champagne opent?

Tamouridis: ‘Op het moment dat hij de kurk licht beroerde – nog voor hij de fles daadwerkelijk probeerde te ontkurken – explodeerde die in zijn gezicht, zo vertelde hij na het voorval. Aanvankelijk leek het niet zo erg, maar toen we in het ziekenhuis de ernst van de situatie beseften, maakten we ons serieus zorgen over zijn toekomst als wielrenner. Als een renner een oog verliest, dan betekent dat zoveel als het einde van zijn carrière. Tot hij na tien dagen opnieuw goed begon te zien, hebben we echt voor dat doemscenario gevreesd. We kwamen dan ook al snel tot de conclusie: oké, hij heeft in deze Giro enkele mooie kansen niet kunnen grijpen – zoals eindwinst in het puntenklassement, want daar ging hij vol voor – maar hij zal in de toekomst nog mogelijkheden krijgen om zijn talent te tonen.’

Ioannis Tamouridis: ‘De Ronde van Vlaanderen is dit jaar het hoofddoel van Bini.’ © GETTY

Appartement in België

Te beginnen met dit seizoen. Hoe verliep zijn voorbereiding?

Tamouridis: ‘Net als vorig seizoen werd hij vrijgesteld van het eerste trainingskamp. Hij kreeg wat extra tijd om bij zijn familie in Eritrea te blijven. Bij het begin van het tweede trainingskamp midden januari deden we enkele testen, waaruit bleek dat het goed zat met zijn conditie. Hij was ook heel blij dat hij kon aansluiten bij de rest van het team en weer honderd procent kon focussen op de fiets. Bini heeft er uiteraard van genoten om bij zijn vrouw en zijn ondertussen anderhalf jaar oude dochtertje te zijn, maar het was ook demanding, zei hij. Mijn tweede zoon is even oud, ik begreep dus perfect wat hij bedoelde: eerst vaak opstaan ’s nachts en nu de hele tijd achter hem aan hollen, want nieuwsgierigheid kent op die leeftijd geen grenzen.’ (lacht)

Vorig jaar was San Marino zijn uitvalsbasis in Europa. Dat wordt nu Monaco?

Tamouridis: ‘Klopt, maar we gaan ook op zoek naar een appartement in België, waar hij kan verblijven tijdens het klassieke voorjaar. Voor zijn mentale welzijn is het daarnaast belangrijk dat hij geregeld naar zijn familie in Asmara (de hoofdstad van Eritrea, nvdr) kan reizen. Daar hebben wij als team alle begrip voor.’

Hoe anders is het voor jou om een renner te begeleiden die geregeld in Afrika verblijft?

Tamouridis: ‘De communicatiemogelijkheden in Eritrea zijn beperkt. Renners die in Europa trainen kan ik dagelijks opvolgen. Als ze een specifieke vraag hebben, bellen ze me en beantwoord ik die vraag onmiddellijk. Bini moet naar een internetcafé om zijn trainingsgegevens te uploaden en zijn waardes te bekijken. Dat is voor hem niet zo evident, want hij is een echte ster in zijn land. De mensen klampen hem de hele tijd aan en vragen of hij met hen op de foto wil. Daarom gaat hij slechts om de drie, vier dagen naar een internetcafé. Dan bellen we met elkaar en tegelijkertijd uploadt hij zijn training, die ik dan meteen van commentaar probeer te voorzien, en stuur ik hem foto’s van Excelfiles waarop hij zijn waardes kan aflezen. Het vergt allemaal wat meer tijd, maar het belangrijkste is dat ik Bini kan vertrouwen. Een voordeel van zijn trips naar Eritrea is dan weer dat Asmara op ongeveer 2000 meter hoogte ligt. Zo regelt hij zijn eigen hoogtestages.’

Slimme coureur

Je noemde al zijn tactisch inzicht. Wat vind je zijn grootste kwaliteit als renner?

Tamouridis: ‘Zijn sprint in Gent-Wevelgem was qua waardes een van zijn allerbeste vorig seizoen. Als je dat kunt na een lange en lastige wedstrijd, dan duidt dat zowel op fysieke capaciteiten – hij recupereert snel van een zware inspanning – als op mentale kracht. Dat laatste vind ik misschien wel zijn grootste kwaliteit. En inderdaad, zoals ik al zei, is hij een slimme coureur. Hij heeft een andere stijl dan bijvoorbeeld Van der Poel of Van Aert, die veel agressiever koersen. Bini rijdt meer berekend. Hij kan een wedstrijd heel goed lezen en kiest uitstekend positie. Je hoeft hem dat niet te leren, hij heeft die gave van nature. Daarom deed hij het vorig seizoen meteen zo goed bij zijn kennismaking met de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Bij een aankomst op de Mont Ventoux of Alpe d’Huez kun je stellen: coureur x haalt de beste waardes, trapt het meeste watt per kilogram, dus hij wint de koers. Bij klassiekers komen verschillende factoren kijken die het resultaat bepalen.

Biniam Girmay als winnaar op het podium van Gent-Wevelgem, tussen Christophe Laporte en Dries Van Gestel. © GETTY

‘Naast sterke punten heeft hij natuurlijk ook werkpunten. Zo moeten we nog werken aan zijn uithouding, maar dat doen we stap voor stap. We willen hem niet pushen, want uiteindelijk is hij nog maar 22. In zijn trainingsschema’s laat ik voldoende marge, ik drijf hem zeker nog niet tot aan zijn limiet. Het blijkt ook niet nodig, dat bewijzen zijn resultaten. Zijn prestaties geven zowel hemzelf als mij als trainer trouwens een bepaalde rust. We weten dat we het trainingsvolume en de intensiteit nog kunnen opkrikken de komende jaren om progressie te blijven maken. Voor zijn voeding geldt hetzelfde: we monitoren hem, geven hem advies, maar gaan daarin niet te ver.

‘Enfin, we hebben het nu de hele tijd over Bini, maar vergeet niet dat hij in Gent-Wevelgem ook op een sterk team kon rekenen. In de achtervolgende groep zaten drie ploegmaats.’

Twee daarvan, Alexander Kristoff en Andrea Pasqualon, vertrokken naar een andere ploeg.

Tamouridis: ‘Zij zullen erg gemist worden in de klassiekers, niet alleen wegens hun kwaliteiten maar zeker ook wegens hun ervaring. Maar met Mike Teunissen haalden we een sterke vervanger binnen en we beschikken ook over enkele jonge talenten die kunnen ontbolsteren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Hugo Page. ’

Wereldkampioen in Afrika

Girmay zal dit jaar voor het eerst starten in de Ronde van Vlaanderen én in de Tour. ‘Het zou een droom zijn die uitkomt’, vertelde hij aan Ciclismo Internacional. Hoe ver kan hij geraken in die eerste ‘droomkoers’?

Tamouridis: ‘Vorig jaar respecteerden we zijn beslissing om na Gent-Wevelgem naar huis terug te keren. Dit voorjaar is de Ronde van Vlaanderen zijn hoofddoel. Hoe ver hij er kan geraken? Hij kan winnen – waarom niet? Het is eigen aan zulke supertalenten dat ze meteen kunnen meedoen voor de zege, maar we weten natuurlijk wel dat ze hem meer in het oog zullen houden dit seizoen.’

En wat zijn de ambities voor de Tour? Vorig seizoen mikte hij in de Giro naast ritzeges ook op de maglia ciclamino, de paarse puntentrui. Is groen dit jaar een doel?

Tamouridis: ‘We beseffen dat de Tour een unieke wedstrijd is, nog een stapje hoger dan de Giro. Daarom zullen we die wedstrijd specifieker voorbereiden en nu wél enkele ritten verkennen. En groen? Ook hier zeg ik: waarom niet? Hij is snel en hij kan punten scoren in etappes waarin de pure sprinters er niet meer bij zijn.’

Voor 2025 heeft hij zich wellicht ook al een doel gesteld: de regenboogtrui pakken wanneer het WK voor het eerst in Afrika plaatsvindt?

Tamouridis: ‘Hij beschikt over the whole package om daarin te slagen, maar het WK is een speciale wedstrijd waarin je ook een sterk team nodig hebt. Het zal dus geen gemakkelijke opgave worden, maar het zou wel fantastisch zijn. Bini is immers niet alleen belangrijk voor de wielersport, maar ook voor een heel continent. Het afgelopen jaar zijn heel wat kinderen en jongeren in Eritrea, en bij uitbreiding in heel Afrika, met wielrennen begonnen. Dat zegt voldoende.’