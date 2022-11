sterk punt

Met Bryan Ruiz (37, ex-KAA Gent), Keylor Navas (35), Celso Borges (34), Óscar Duarte (33, ex-Club Brugge), Joel Campbell (30) en Yeltsin Tejeda (30) zit er heel wat ervaring in de kern van Luis Fernando Suárez. De zes waren er ook al bij op de WK’s van 2014 en 2018. De bondscoach gaf ook aan dat hij hen als verlengstukken op het veld beschouwt. Enige kanttekening: afgezien van Navas zijn ze allemaal over hun hoogtepunt heen.

© National

zwak punt

Een echte goalgetter heeft Costa Rica niet. Joel Campbell zou dat kunnen zijn, maar hij draagt stilaan de stempel ‘eeuwig talent’. Coming men zijn de 22-jarige diepe spits Anthony Contreras en de 18-jarige linkerwinger Jewisson Bennette, die afgelopen zomer een transfer naar Championshipclub Sunderland versierde.

blikvanger Keylor Navas

De hoogtepunten van Costa Rica in de geschiedenis van het WK gaan gepaard met een uitstekende doelman. In 1990 haalden Los Ticos de 1/8 finale met Luis ‘konijnenpoot’ Conejo in doel en in 2014 bereikten ze de 1/4 finale dankzij Keylor Navas. Het leverde de toenmalige doelman van Levante een transfer naar Real Madrid op. Met de Koninklijke won La Pantera drie keer op rij de Champions League, waarna hij baan moest ruimen voor onze Thibaut Courtois. Sinds 2020 houdt hij de netten schoon van PSG, waarmee hij alles won behalve de beker met de grote oren. Dit seizoen is hij in de pikorde bij de Parijzenaars definitief gezakt naar nummer twee achter Gianluigi Donnarumma, maar bij Costa Rica is hij nog steeds de onbetwistbare nummer één. De adoratie in zijn thuisland gaat zo ver dat er zelfs een film gemaakt is van zijn leven: Hombre de fe (Man van het geloof). Toen de prent uitkwam in 2017, was ze na twee dagen al door 45.000 Costa Ricanen bekeken. Het verhaal van een jongen van bescheiden komaf die door volharding en zijn geloof uitgroeide tot een wereldster, spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Ook op het veld out hij zich als devoot christen: ‘God komt eerst voor mij,’ zei hij ooit, ‘voor elke wedstrijd open ik mijn armen en bid ik.’

© getty

Navas is ook al bezig met zijn carrière na het voetbal. Tijdens de verplaatsingen van PSG zat hij de afgelopen maanden vooral met zijn neus in de boeken en dat resulteerde onlangs in een master in sportmanagement aan het Johan Cruijff Instituut in Barcelona. God en Johan knikken ongetwijfeld goedkeurend daarboven.

1

Supporteren voor Costa Rica is niet voor hartlijders. Van de 15 kwalificatiewedstrijden die het speelde voor het WK 2022 won of verloor het er 10 met maar één doelpunt verschil (2-1 of 1-0). Los Ticos scoorden ook nooit méér dan twee keer per duel.

Bryan Ruiz

Oudgediende Bryan Ruiz (37) speelde met twee belangrijke doelpunten in de WK-kwalificatie in de CONCACAF-zone nog een grote rol in de plaatsing voor het eindtoernooi. De aanvallende middenvelder, die nu voor Alajuelense in eigen land voetbalt, staat met 29 goals vierde op de topschutterslijst aller tijden van Costa Rica, na Rolando Fonseca (47), Paulo Wanchope (45) en Alvaro Saborío (34).

3

Voor de Colombiaanse bondscoach Luis Suárez is Costa Rica het derde land waarmee hij zich kan plaatsen voor een WK. Eerder deed hij dat met Ecuador (2006) en Honduras (2014).