De erfenis van Roberto Martínez

Benoît Delhauteur – 192 pagina’s – 22,99 euro – paperback – Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts – borgerhoff-lamberigts.be

‘Vanaf de eerste dag zwoegde Roberto Martínez om een erfenis na te laten, om een organisatie op te bouwen die ook zonder hem blijft werken.’ Het is een zeer typerende quote over de ex-bondscoach, van voormalig bondsvoorzitter Mehdi Bayat. Wat die erfenis dan wel mag zijn? ‘Hij heeft het Belgisch voetbal laten verrijzen’, zegt Bart Verhaeghe. ‘We zullen nooit meer in de laagste gelederen van het FIFA-klassement verzeilen, zoals in de jaren 2000. ’ Auteur Benoît Delhauteur laat niet alleen anderen aan het woord over Martínez, maar ook de Spanjaard zelf die openhartig vertelt over zijn loopbaan als speler en trainer.