De grote encyclopedie van de Rode Duivels

Geert Lambaerts & Dominique Paquet – 432 pagina’s – 54,99 euro – hardcover – Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts – borgerhoff-lamberigts.be

Op 1 mei 1904 speelde de Belgische nationale voetbalploeg zijn eerste interland, tegen Frankrijk in Ukkel. De lange geschiedenis van de Rode Duivels, met meer dan 800 officiële wedstrijden waarin meer dan 700 verschillende spelers aantraden, is nu neergeschreven in een heuse encyclopedie. Een uniek naslagwerk. ‘Twee jaar hebben we eraan gewerkt’, vertelt auteur Geert Lambaerts. Hij verdeelde het werk met coauteur Dominique Paquet. Die laatste beschreef de geschiedenis, Lambaerts de matchen en de internationals. ‘De slimmere toogpraat’, vat de chef bij DGP Media samen. ‘Je komt te weten wat de bijdrage van al die Rode Duivels is geweest.’