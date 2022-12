De laatste cadeau- en kijktips voor tijdens de feestdagen: van Duivelse sterke drank tot Eddy!

Heeft u nog wat last minute ideeën nodig voor kerstcadeautjes of weet u niet wat te doen tijdens de feestdagen? Met dit overzicht helpen we u een handje.

90 minuten oorlog: de link tussen voetbal en politiek

Het WK in Qatar heeft nog maar eens aangetoond dat voetbal en politiek geen gescheiden werelden zijn. Al in 1934 gebruikte het fascistische regime van Benito Mussolini het WK als podium voor propaganda, net als de militaire dictatuur van Argentinië in 1978. In 2006 ontstond er juist iets moois: tijdens een burgeroorlog gaf het nationale elftal van Ivoorkust een impuls aan het vredesproces. ‘90 minuten oorlog’ beschrijft hoe het WK in de loop van de geschiedenis steeds weer verstrengeld raakte met politiek en oorlog. De Tweede Wereldoorlog komt aan bod, net als de Vuile Oorlog en de Voetbaloorlog. De Nederlandse auteur Koen Janssen combineert een achtergrond van internationale politiek en geschiedenis met een ongebreidelde passie voor het voetbal. Hij schrijft niet alleen over oorlog, maar ook over gemiste penalty’s en die ene bal op de paal.

Koen Janssen – 256 pagina’s – 22,5 euro – Paperback – Uitgeverij Prometheus

Mister Antwerp: Great Old eert Vic Mees

In 2022 was het tien jaar geleden dat Vic Mees (1927-2012) overleed. Hij is meer dan wie ook ‘mister Antwerp’, zoals de titel van het boek van Michel Schepers zegt. Dat de Great Old in de jaren vijftig aan de top van het Belgisch voetbal stond, was vooral te danken aan de grinta en het talent van Mees. Hij won in de liefdevolle kleuren de beker (1955), de titel (1957) en eindigde twee keer op de tweede plaats (1956 en 1958). Eigenlijk was Mees een box-to-boxspeler avant la lettre: verzorgd in de opbouw, aanvallende impulsen, maar evenzeer sterk als opruimer. In totaal speelde hij 649 keer voor Antwerp. Ook bij de nationale ploeg werd hij een vaandeldrager. Schepers schreef dit huldeboek samen met de kinderen van Mees.

Michel Schepers – 280 pagina’s – 30 euro – paperback – Uitgeverij Sportumi – Te bestellen via de digitale fanshop van de club

Eddy! Planckaert, altijd coureur gebleven

Er zijn jongeren die Eddy Planckaert louter zien als de ‘(groot)vader van…’ of die kasteelheer in Frankrijk. Ze hebben hem nooit de groene trui zien winnen in de Tour of zien schitteren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ze weten niet dat Eddy als kleine jongen zijn vader zag sterven in een vreselijk ongeval. Moeder Gusta runde het huishouden met vijf kinderen vanaf dan alleen. En de speelvogel werd coureur. ‘Ik wil nog altijd winnen’, zegt Planckaert. ‘Voor de erkenning van mijn bende, de Planckaerts. Dan kom ik met een gek idee: een kasteel renoveren? In Frankrijk? Ik ben ne vrieje mens. ’ Je hoort het hem zo zeggen wanneer je het leest.

Filip Osselaer – 248 pagina’s – 27,50 euro – hardcover – Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts

‘The Bench’ is back

Eleven Sports is terug met een nieuwe reeks interviews met grote namen uit het Belgische voetbal. Steven Defour mag de spits afbijten in ‘The Bench’. Het is zijn eerste uitgebreide gesprek als hoofdcoach van KV Mechelen. ‘Geen terugblik op zijn carrière, maar wel een diepgaand gesprek over zijn aanpak en visie als coach’, zegt Elevenjournalist Peter Morren. De komende maanden verhuist de dug-out van Eleven naar verschillende stadions in het land voor nog meer uitgebreide voetbalbabbels.

Steven Defour is de eerste gast op ‘The Bench’ van Eleven. © National

Officiële Wereldbekerbal respectvoller dan FIFA zelf

Respect, fair play, verantwoordelijkheid, passie, teamwork. Die woorden staan in het Esperanto op de officiële bal waarmee ze op de Wereldbeker in Qatar gevoetbald hebben. De FIFA verkoopt de bal nu aan 150 euro. Nadat de wereldvoetbalbond in Qatar eerst al het zelfrespect dat het nog had, verkocht heeft. Onder meer door te zwichten voor de eisen van de Qatarese machthebbers en de OneLove-aanvoerdersband te verbieden, op het laatste moment de bierconsumptie aan banden te leggen en vooral door in een hallucinante openingsspeech van voorzitter Gianni Infantino alle geloofwaardigheid die de FIFA nog restte te grabbel te gooien.

Voor wie toch graag de Al Rihla-bal koopt, dat kan via deze link. ‘Hij zal de wereld niet verbeteren’, zo luidt een persbericht over de FIFA-bal. ‘Maar is toch een symbooltje van kosmopolitisme, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid.’ Walk that talk, FIFA.

MM Antverpia: Toby aan de drank

De geslepen flessen gin, amaretto en pastis die Toby Alderweireld op de markt heeft gebracht zijn pareltjes. Ze zitten vol kleine details: de klok centraal op de flessen staat op 20:00 (de postcode van Antwerpen) en de koepel die de flessenhals vormt, is die van het Centraal Station. ‘Als je daar aankomt, dan ben je er’, zegt de fiere Antwerpenaar in Alderweireld. Behalve het glas is alles ‘made in Antwerp’. De drie dranken op basis van graanalcohol zijn gedestilleerd, gebotteld en verdeeld in Antwerpen. Volgens Alex Agnew heeft Alderweireld ‘den besten amaretto ooit’ gelanceerd. Ook de gin en pastis gingen er vlotjes in toen Alderweireld te gast was in ‘Welcome To The AA’, de podcast van de stand-upcomedian.

500ml- Prijzen vanaf 54 euro op mmantverpia.com

Fifa Uncovered: Netflixserie zet wereldvoetbalbond te kijk

Voor het eerst maakt deze reeks pijnlijk duidelijk hoe ziek verschillende toplui van de wereldvoetbalbond waren. Zoals vaker met series op het streamingplatform zijn de documentairemakers erin geslaagd sterke beelden te verzamelen en heel wat prominente getuigen aan het praten te krijgen. In vier afleveringen krijgt u het hele verhaal voorgeschoteld, met onder meer de corrupte toewijzing van het WK in Qatar en het onderzoek van de Amerikaanse justitie in 2015. Ook de in opspraak gekomen ex-FIFA-voorzitter Sepp Blatter komt aan het woord. Een must-see voor iedere voetbalfan met een kritische geest.



Football Manager 2023: oude wijn in nieuwe zakken

De beste coach zit thuis in de zetel en voor wie dat wil bewijzen is er weer opnieuw Football Manager. In de versie die een maand geleden uitkwam, zijn geen grote nieuwigheden opgedoken. Ja, het aankopen van spelers is wat vernuftiger geworden. Je kan beter zien op welke posities je versterking kan gebruiken. Sommige clubs zouden beter even gamen voor ze de transfermarkt opgaan. Via een ervaringsmatrix kan je ook beter inschatten welk potentieel oudere spelers nog hebben. Scouts briefen is er voortaan ook bij. De digitale mercato krijgt zo een wel heel realistisch cachet. Ook heel eigentijds is de graadmeter voor supportersvertrouwen die Football Manager heeft ingebouwd. Al hebben spelers hier geen last van veldbestormingen of vuurpijlen.

Football Manager 2023 kan je op het platform van Steam kopen.



Brazil 1970: strafste team aller tijden

Brazilië 1970 is het fascinerende insideverhaal van het grootste voetbalteam aller tijden. Het WK 1970 kondigde zich aan als saai, maar de betoverende Brazilianen maakten van het tornooi een dramatische en uitzinnige drie weken. Nochtans had de ploeg na de schande van het WK van 1966 het thuisland verlaten in diskrediet tegen de achtergrond van een militaire dictatuur. Tijdens de WK-finale zorgden bondscoach Mario Zagallo en zijn cast van sterspelers onder wie Pelé, dat Brazilië voor altijd synoniem zou blijven voor stijl en voetbalambacht.

Samindra Kunti – 272 pagina’s – v.a.14,89 euro – hardcover – Uitgeverij Pitch Publishing

De erfenis van Roberto Martínez

‘Vanaf de eerste dag zwoegde Roberto Martínez om een erfenis na te laten, om een organisatie op te bouwen die ook zonder hem blijft werken.’ Het is een zeer typerende quote over de ex-bondscoach, van voormalig bondsvoorzitter Mehdi Bayat. Wat die erfenis dan wel mag zijn? ‘Hij heeft het Belgisch voetbal laten verrijzen’, zegt Bart Verhaeghe. ‘We zullen nooit meer in de laagste gelederen van het FIFA-klassement verzeilen, zoals in de jaren 2000. ’ Auteur Benoît Delhauteur laat niet alleen anderen aan het woord over Martínez, maar ook de Spanjaard zelf die openhartig vertelt over zijn loopbaan als speler en trainer.

Benoît Delhauteur – 192 pagina’s – 22,99 euro – paperback – Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts

De grote encyclopedie van de Rode Duivels

Op 1 mei 1904 speelde de Belgische nationale voetbalploeg zijn eerste interland, tegen Frankrijk in Ukkel. De lange geschiedenis van de Rode Duivels, met meer dan 800 officiële wedstrijden waarin meer dan 700 verschillende spelers aantraden, is nu neergeschreven in een heuse encyclopedie. Een uniek naslagwerk. ‘Twee jaar hebben we eraan gewerkt’, vertelt auteur Geert Lambaerts. Hij verdeelde het werk met coauteur Dominique Paquet. Die laatste beschreef de geschiedenis, Lambaerts de matchen en de internationals. ‘De slimmere toogpraat’, vat de chef bij DGP Media samen. ‘Je komt te weten wat de bijdrage van al die Rode Duivels is geweest.’

