Een typisch beeld van de zesdaagse van Gent: de traditionele voorstelling van alle koppels, die twee per twee even op kop komen en luid toegejuicht worden door het kennerspubliek op het volgepakte middenplein en in de tribunes van ’t Kuipke. Voor de afscheidnemende Iljo Keisse zal het dit jaar nog specialer aanvoelen.