De VAR in de war

Een jaar of vijf nadat hij zijn intrede deed in de Belgische stadions, is de VAR nog altijd niet verlost van zijn kinderziektes. De lijst van problemen met kabels, telefoonlijnen of de hoogte van de tribunes is behoorlijk lang.

Een kwestie van kabels 11 maart 2018 Eupen – Mouscron 4-0

Op het einde van de reguliere competitie in zijn eerste seizoen – 2017/18 – staat de VAR nog in de kinderschoenen. De arbitrage met behulp van videobeelden is nog niet bij alle wedstrijden aanwezig. Bij de start van de competitie werd bepaald dat de VAR gebruikt zou worden op de laatste speeldag voor de duels Eupen-Mouscron en KV Mechelen tegen Waasland- Beveren, allebei van groot belang in de strijd om het behoud. Er duikt evenwel een probleem op: wanneer de technici hun lange weg naar de Oostkantons helemaal hebben afgelegd, realiseren ze zich dat de kabels die ze hebben meegebracht om de VAR te installeren, niet de juiste zijn. Als het probleem niet opgelost geraakt, dan zullen ze ook in Mechelen afgekoppeld moeten worden, opdat iedereen met gelijke middelen zou kunnen strijden (wat na Operatie Propere Handen nogal ironisch klinkt). Zelfs aan de Kehrweg is er kennelijk altijd wel iemand te vinden die een oplader kan lenen.

De telefoon huilt mee 19 oktober 2019 Standard – KRC Genk 1-0

Felice Mazzu, die sinds zijn komst naar KRC Genk steeds meer onder druk is komen te staan, gaat over de rooie na de 1-0-nederlaag op Sclessin. Die goal had volgens hem afgekeurd moeten worden omdat de bal over de zijlijn was geweest. Om zijn bewering te staven haalt de coach zijn telefoon boven en toont een beeld dat doet uitschijnen dat de bal inderdaad over de lijn was. ‘Met alle technische middelen die we vandaag hebben, is het onaanvaardbaar dat zoiets kan passeren’, fulmineert Mazzu, die daarbij wel vergeet dat de waarneming flink kan verschillen naargelang vanuit welke hoek je de actie bekijkt. De enige afwijkende kijk op de zaak komt die dag eigenlijk van hemzelf.

Adreswijziging © KIM DUCHATEAU

Adreswijziging 12 mei 2021 KRC Genk – Anderlecht 1-1

Het lijkt iets voor buitenlandse toeristen die likkebaarden bij de idee om de toren van de Sint-Romboutskathedraal te bestijgen maar zich opeens in de Brusselse rand bevinden, in Machelen. Typfoutje in de gps… Nochtans is het precies dat wat de chauffeur van het VAR-busje overkwam toen die naar Genk moest rijden voor een play-offwedstrijd tussen het plaatselijke Racing tegen Anderlecht. De man was er echter van overtuigd dat hij naar Gent moest rijden en had zijn vergissing pas door toen hij aankwam op de volledig verlaten parking van de Ghelamco Arena. Aangezien beide steden slechts één letter verschillen maar wel 150 kilometer van elkaar liggen, begon de wedstrijd met een kwartier vertraging. Tegenwoordig opereert de VAR vanuit een studio in het nationale centrum in Tubeke. Kwestie van de referees een beetje goed op weg te helpen.

De derde dimensie 20 augustus 2021 Standard – KV Oostende 1-0

De scène is zo opvallend dat Gauthier Ganaye ze een tijdlang als omslagfoto op Twitter gebruikte. Hij klaagde daarmee een doelpunt aan waardoor zijn Kustboys een kostbaar punt verloren op Sclessin. Een late vrije trap van Hugo Siquet, teruggelegd door Denis Dragus en met een kopbal afgewerkt door Selim Amallah, brengt de VAR in de war. De Marokkaan lijkt buitenspel te staan ten gevolge van het optisch effect: wanneer Ganaye op het tweedimensionale beeld een lijn trekt, staat Amallah daar inderdaad voor. ‘Maar om een correcte lijn te trekken, moet je over een driedimensionaal beeld beschikken, zoals bijvoorbeeld in de Champions League’, legt Frank De Bleeckere de dag erop uit in zijn wekelijkse debriefing. Helaas voor de Franse CEO van KV Oostende valt de overwinning Standard in de schoot door een lijn in 2D die de beoordeling van de assistent-scheidsrechter bevestigt maar die nooit werd getoond op televisie. Een maand later doet de 3D-technologie haar intrede, een bewijs dat de arbitrage uit zijn fouten leert.

De derde dimensie © KIM DUCHATEAU

Waar trek je de lijn? 5 februari 2022 Standard – Cercle Brugge 1-1

Wanneer Moussa Sissako in de slotseconden van de toegevoegde tijd met succes een vrije trap van Mehdi Carcela afwerkt, trekt hij van pure euforie zijn shirt uit. Hij gelooft dat hij Standard op de valreep een kostbaar punt geschonken heeft, maar het doelpunt wordt afgekeurd. De Rouches zijn furieus, ze halen er beelden bij die hen op het eerste gezicht gelijk geven wat het buitenspel betreft en de VAR treuzelt met het vrijgeven van zijn lijnen. ‘We hebben de indruk dat die lijnen getekend zijn door een kind van acht jaar’, schimpt Alexandre Grosjean, op dat ogenblik CEO van de Luikenaars. De Belgische arbitrage zal achteraf toegeven dat de bewuste lijn niet juist werd getrokken. De 3D-technologie mag dan al handig zijn, enige kennis van driehoeksmeetkunde is nog beter.

De cameraman moet multitasken 3 april 2022 Cercle Brugge – KAA Gent 2-2

In de race met Anderlecht om het laatste ticket voor de Champions Play-off struikelt KAA Gent op Cercle Brugge door een doelpunt van Thibo Somers in de vierde minuut van de match. Het doelpunt wordt goedgekeurd ondanks vermeend buitenspel van Somers. De VAR kan immers niet tussenbeide komen omdat de cameraman van MediaPro, die voor de juiste invalshoek moet zorgen, niet op zijn plaats aanwezig was. Hij was daar immers niet tijdig geraakt nadat hij aan de rand van het veld het eerbetoon voor de betreurde Miguel Van Damme had moeten filmen. De vier minuten na de aftrap waren niet voldoende om tot op zijn voorziene plaats in de tribunes te geraken. Gent komt uiteindelijk niet verder dan een gelijkspel en Anderlecht haalt de top vier.

Waar trek je de lijn? © KIM DUCHATEAU

De juiste hoogte 24 juli 2022 Westerlo – Cercle Brugge 2-0

Wanneer Westerlo naar de hoogste afdeling terugkeert, ontdekt het eveneens de geneugten van de videoarbitrage. Aangezien de Kempenaars in 2017 waren gedegradeerd, hadden zij nog niet met de VAR kennisgemaakt. En zo blijkt met vijf jaar vertraging dat de tribunes van het Kuipje een groot probleem zijn voor de installatie van de camera’s. Omdat ze te laag staan, kunnen ze niet voor een correcte buitenspellijn zorgen. Daardoor kunnen ze ook de lijnrechter niet corrigeren wanneer die de goal van Lyle Foster afkeurt wegens vermeende offside. Dat probleem wordt tegen de volgende thuiswedstrijden van Westerlo wel opgelost, maar het geeft aan dat de VAR na zijn eerste lustrum af en toe nog altijd last heeft van kinderziektes.