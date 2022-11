sterk punt

De manier waarop de Deense ploeg op Euro 2020 omging met de bijna-dood van sterspeler Christian Eriksen, is nog altijd indrukwekkend. Ze liep tijdens de thriller tegen Engeland uiteindelijk maar net de finale mis. Anderhalf jaar later lijkt datzelfde team van Kasper Hjulmand alleen maar sterker geworden, met onder meer twee zeges op wereldkampioen Frankrijk in de Nations League.

zwak punt

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Fransen kunnen de Denen blessures of schorsingen maar moeilijk opvangen. Dat een land van slechts 5,9 miljoen inwoners Europees kampioen is geworden en door de jaren heen spelers als PeterSchmeichel, de gebroeders Michael en Brian Laudrup, Allan Simonsen, Jesper Olsen en Christian Eriksen heeft weten groot te brengen, is al een wonder op zich.

© National

blikvanger Christian Eriksen

‘Ik denk nog weleens terug aan waar ik vorig jaar september was. Zonder voetbal, zonder enig besef te hebben van wat de toekomst zou brengen.’ Niemand die zo’n pokerface heeft als Kasper Dolberg, maar Christian Eriksen houdt zijn gevoelens doorgaans bijna net zo verborgen voor de buitenwereld. Na de 2-0-overwinning op Frankrijk in de Nations League, op het veld waar hij ruim een jaar eerder de dood in de ogen keek, liet hij zijn emoties echter de vrije loop. ‘Ik ben ongelooflijk trots op wat er de voorbije maanden allemaal is gebeurd’, sprak hij. ‘Ik voel me heel comfortabel op het veld.’

In hun laatste serieuze wedstrijd voor het WK hadden de Denen de wereldkampioen af en toe omvergeblazen, Parken trilde van genot. Kylian Mbappé kreeg nauwelijks een voet aan de grond en het Real Madridduo Aurélien Tchouameni en Eduardo Camavinga werd overklast door Pierre-Emile Højbjerg en met name Eriksen, die strooide met intelligente passes.

Het voormalige supertalent van Ajax is niet alleen terug voetballer, hij behoort weer tot de allerbesten ter wereld. In amper een jaar tijd. ‘Eriksen is van onschatbare waarde voor Denemarken’, jubelde de krant Ekstra Bladet. En concurrent BT: ‘Als Denemarken het niveau haalt dat het tegen Frankrijk haalde, dan kunnen we wereldkampioen worden.’ Het zou het ultieme happy end betekenen van wat op die zomerdag in Kopenhagen als nachtmerrie begon.

Belgische fans

Kasper Hjulmand heeft aanhangers in België. Zowel Anderlecht, Club Brugge als KRC Genk toonde in het verleden al interesse in de huidige bondscoach van Denemarken.

Hummel

Uit protest tegen de werkomstandigheden en mensenrechtensituatie in Qatar ontwikkelde fabrikant Hummel een zwart shirt (derde uitrusting) voor de Deense nationale ploeg.

809

Toen Klaemint Olsen tijdens de negende kwalificatiewedstrijd in de 89ste minuut scoorde voor de Faeröer Eilanden, maakte hij een einde aan 809 minuten zonder tegendoelpunt voor Denemarken.