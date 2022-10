Het BK veldrijden strijkt dit seizoen in Lokeren neer. Waarschuwing van de organisatoren: ‘Bij ons liep het voor Wout van Aert al telkens fout.’

Hoewel hij op de voorbije twee BK’s, Middelkerke 2022 en Meulebeke 2021, telkens de finish niet haalde, kan Eli Iserbyt met vertrouwen toeleven naar de nationale titelstrijd op 15 januari. Het parcours in het stadspark Ter Beuken stemt voor 90 procent overeen met dat van de Rapencross, de Belgische seizoensopener waarvan de West-Vlaming de jongste twee edities won.

De technische passage op de Mont Henri, de centraal gelegen grasheuvel die traditioneel als scherprechter fungeert, is Iserbyt op het lijf geschreven. Ook het wasbord en de behendigheidsheuvel, recent aangelegd oefenterrein voor lokale offroadfietsers, passen bij het profiel van de man die in de jeugdreeksen vijf keer nationaal kampioen werd maar bij de elite de driekleur nog nooit droeg.

Toch zou het seizoen natuurlijk al vreemd moeten verlopen mocht de topfavoriet voor het BK niet luisteren naar de naam Wout van Aert. In de eerste plaats vanwege de status die de Kempenaar heeft bereikt. Maar ook is er nog die andere opvallende wijziging aan het parcours, die hem in de kaart moet spelen. ‘Behalve de behendigheidsheuvel en het wasbord is er een derde belangrijk verschilpunt ten opzichte van de Rapencross’, verduidelijkt Bram De Brauwer, een van de drijvende krachten achter de organisatie. ‘Om het publiek te kunnen spreiden – we hopen op 25.000 toeschouwers en 3.500 vips – voegden we een lus toe aan de overkant van de Durme, die de renners via een ponton zullen oversteken. Gegarandeerd zal die passage in het grasland van het lager gelegen Heirbrugpark er modderig bij liggen. Voer dus voor de mannen van het hoge vermogen en de betere lopers, type Wout van Aert.’

Het team van De Brauwer en co is in Lokeren al aan zijn derde organisatie van een BK veldrijden toe in vijf jaar tijd. Ze proberen er voor het publiek de spanning in te houden: ‘Van Aert is sinds 2016 vijf keer Belgisch kampioen geworden. Twee keer werd hij geklopt: in Kruibeke 2019 moest hij zijn meerdere erkennen in Toon Aerts, in Antwerpen 2020 was hij na zijn val in de Tour nog niet op zijn niveau en won Laurens Sweeck. Laat dat net de twee BK’s zijn die wij hebben georganiseerd.’

Aan de Rapencross in Lokeren, die in 2016 voor het eerst werd gereden, nam Van Aert nog maar één keer deel: in 2018, toen de wedstrijd voor het eerst op de internationale kalender stond en Mathieu van der Poel na een val moest worden afgevoerd. Ook toen was het lot de Kempenaar niet gunstig gezind: na een lekke band strandde hij op de zesde plaats, op net geen minuut van de verrassende winnaar Daan Soete.